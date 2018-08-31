Kırtasiye ürünlerinde CE belgesi uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

KIRTASİYE UYARISI

Kırtasiyeci Adil Doğan, “Ana sınıfı için toplam maliyet 400-500 TL arasında gerçekleşiyor. Bir defa kırtasiye ve okul alışverişi yapacaklarsa, lütfen kırtasiyelerden alsınlar. Şimdi marketlerde olsun, milyoncularda olsun, kırtasiye malzemesi satılıyor. Ama bence kırtasiyelerde satılan ürünler sağlık bakanlığı onaylı ve zararsız. Kırtasiyeyi kırtasiyecilerden alsınlar” dedi.

ANA SINIFININ KIRTASİYE MASRAFI 400-500 TL

Kırtasiyeci Adil Doğan, anne ve babalara CE belgeli ürünlerden alın çağrısı yaptı. Doğan, “Özellikle çocuklar, ana sınıfı ya da birinci sınıfa gideceklerse, mutlaka ürünlerini kırtasiyecilerden alsınlar. Çünkü kırtasiyeciler kaliteye önem veren bir düşünceye sahip. Sulu boya olsun, pastel boya olsun, bunlarda mutlaka CE belgesine önem versinler. Çünkü bu ürünlerdeki maddeler ciltten direk vücuda geçiyor. Hiçbir şey çocukların sağlığından daha değerli değil. Anne babalar bu konuda dikkat etsinler” dedi.

YÜZDE YÜZ ZAM VAR

Kırtasiye ürünlerine yüzde yüz zam yapıldığını belirten Doğan, “Gerçekten önemli bu konu ürünlerin CE belgelerinin olmasına dikkat etsinler. Suluk olsun, beslenme çantası olsun CE belgeli olmasına dikkat etsinler. Az ürün alsınlar ama kaliteli ürünler alsınlar. Çantanın için de Stelat diye bir madde var, bu madde kanserojen madde, yani veliler kaliteli ürün alsınlar az alsınlar. Markalı ürünler alsınlar, ürün kendini belli ediyor. Bizler de sezonun iyi geçmesini temenni ediyoruz. Geçen yıl 5 TL'ye sattığımız ürün bu sene 10 TL yani geçen yıla oranla yüzde yüz bir artış söz konusu. Hem dolar arttığı için bir artış var hem de normal artış var. Geçen yıl 25 liraya sattığımız bir kitap bu sene 50 TL” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com