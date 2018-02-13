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KIRMIZI ET ÜRETİMİ 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE AZALDI

Toplam kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrek döneminde 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE AZALDI

Toplam kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrek döneminde 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 08:20
KIRMIZI ET ÜRETİMİ 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 4'üncü çeyrek (Ekim-Aralık) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 12,6 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında arttı.Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 21,3 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 oranında arttı. (Bülten)busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Et üretimKırmızı Et
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