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Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte 266 bin 330 ton olarak tahmin edildi.

Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte 266 bin 330 ton olarak tahmin edildi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:37
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 161 bin 414 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,9 oranında arttı.

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,7 oranında arttı. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı EtIstatistiküretim
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