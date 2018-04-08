Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113138
ALTIN
173.879
DOLAR
4.0591
STERLİN
5.7382
EURO
5.0015

Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlanan özel jetin beklenmedik bir şekilde lastiği patladı. Sürtünmenin etkisiyle tekerlerinden dumanlar çıkan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Özel uçağın içerisinde sosyal medya fenomeni...

Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlanan özel jetin beklenmedik bir şekilde lastiği patladı. Sürtünmenin etkisiyle tekerlerinden dumanlar çıkan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Özel uçağın içerisinde sosyal medya fenomeni...

08 Nisan 2018 Pazar 19:15
Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlanan özel jetin beklenmedik bir şekilde lastiği patladı. Sürtünmenin etkisiyle tekerlerinden dumanlar çıkan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Özel uçağın içerisinde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın olduğu anlaşılırken Durmaz bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na gitmek üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, taksi yolundan piste ilerlediği sırada yöneldi. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımlarındaki lastiklerden birinin patladığını fark etti.

Sürtünmenin etkisi dumanların çıkması üzerine DHMİ’nin itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Uçakta ünlü soysal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olduğu anlaşıldı. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yaşanan anları paylaştı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan’da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı
Gürcistan’da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı
Doğu Guta’dan kaçış sürüyor
Doğu Guta’dan kaçış sürüyor
SON 10 YILDA 9 MİLYON 361 BİN 941 KONUT SATILDI
SON 10 YILDA 9 MİLYON 361 BİN 941 KONUT SATILDI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim