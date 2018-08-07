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Kent Konseyi toplumsal değerleri hatırlatmaya devam ediyor

Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamın da toplumun nabzını ölçmek adına yapmış olduğu sosyal deneylere aralıksız devam ediliyor.

Kent Konseyi toplumsal değerleri hatırlatmaya devam ediyor

Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamın da toplumun nabzını ölçmek adına yapmış olduğu sosyal deneylere aralıksız devam ediliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 16:13
Kent Konseyi toplumsal değerleri hatırlatmaya devam ediyor

Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara yer verme noktasında sosyal deney gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, 2018 yılı itibariyle başlatmış oldukları "Kendine ve Kentine Saygı Duy" projesi ile yıl içinde engelli hakları, trafik kuralları, kent mobilyalarının korunması, hayvan hakları, su tasarrufu gibi birbirinden farklı konular ışığında yapmış oldukları çalışmalar ile toplum içerisinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Yine bu kapsamda toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hastalara ve özellikle kadınlara yer verme konusunda gençlerin hassasiyetini ölçmek ve bu konuda bir kamuoyu oluşturmak adına belediye otobüsünde sosyal deney yaptıklarını vurgulayan Çobanoğlu, "Toplum içinde örneklik teşkil eden güzel hasletleri bizler de kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bu vesile ile örnek davranış sergileyen duyarlı gençlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen sosyal deneyde Kent Konseyinin gönüllü üyeleri de rol aldı.

Belediye durağında araca binen genç duyarlı yolcu boş koltuklardan birine otururken başka bir durakta araca binen yaşlı bir bayana yer verdi. Bu anlarda daha önceden araca binen gönüllü üyelerin konfeti patlatması ve alkış tutması genç duyarlı yolcu da ilk etapta şaşkınlık oluştururken daha sonra konunun anlaşılması büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Malatya Kent Konseyi Koordinatörü Hatice Albayrak, Genç Yolcu’ya bu duyarlı davranıştan dolayı plaket takdim etti. Albayrak, “Malatya Kent Konseyi olarak bu sene başlattığımız ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesi kapsamında gençlerimizin ne derece duyarlı olduklarını ölçmek istedik. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz ve bu davranışınızın tüm gençlere yansımasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Böyle bir sosyal deneyin içinden olmaktan dolayı şaşkınlık ve mutluluk duyduğunu ifade eden genç yolcu, habersiz de olsa böyle bir olayın içinde yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Gençlerin toplum içinde sergilemesi gerektiği tutum ve davranışları hatırlattığı için Malatya Kent Konseyine teşekkür eden yolcu, “Gençlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor bu davranışlar aileden geliyor ve ailelerin çocuklara aşılaması gerekiyor. Bu bizim geleneğimizden, kültürümüzden gelen bir şey olduğu için herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiToplumsal Değerler
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