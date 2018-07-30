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Kent Konseyi Mardinli çocukları misafir etti

Malatya Kent Konseyi Mardin'den gelen daha önce şehir dışına çıkma fırsatı bulamayan 25 öğrenciye Malatya'yı gezdirdi. 

Kent Konseyi Mardinli çocukları misafir etti

Malatya Kent Konseyi Mardin'den gelen daha önce şehir dışına çıkma fırsatı bulamayan 25 öğrenciye Malatya'yı gezdirdi. 

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36
Kent Konseyi Mardinli çocukları misafir etti

Kent Konseyi tarafından organize edilen 3 günlük gezide Malatya’nın tarihi, kültürel yerleri, yöresel lezzetleri ve birçok özelliği tanıtıldı. 
Öğrenciler 3 günlük süre zarfında Sanat Sokağı, Orduzu Pınarbaşı, Tabiat Parkı, Aslantepe Höyüğü, Battalgazi İlçesi, Sultan Suyu Harası, Levent Vadisi, Kayısı Pazarı gibi birçok yeri gezme fırsatı buldu. Gezilerin yanında tiyatro gösterimleri, tekne turları trafik parkı gibi bir takım etkinlikler ile keyif dolu anlar yaşadı. 
Gezide Malatya Mutfağına hayran kalan Mardinli Çocuklar, Malatya mutfağının Mardin mutfağına benzediğini, içli köfte, kömbe gibi yöresel Malatya yemeklerini çok sevdiklerini, burada olmaktan çok mutlu olduklarını hatta geldikleri şehir olan Mardin’i unuttuklarını, bir kez daha Malatya'ya gelmek istediklerini ifade etti. 
Program sonunda açıklama yapan Koordinatör Yeşim Keskin, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından 25 öğrenci ile bugün Malatya'ya geldik öğrencilerimiz yardıma muhtaç ailelerin çocukları ve daha önce bu çocukların il dışına çıkma fırsatı elde edemediler “ ifadelerini kullandı. 
Keskin, Malatya mutfağını ekipçe çok beğendiklerini, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini, Sanat Sokağını ve Trafik Eğitim Parkını gezdiklerini ifade ederek Sultan Suyu Harasında çocukların ata bindiğini ve çocukların çok eğlendiğini belirtti. 
Keskin, "Bize karşı olan tutumlarından, misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

İHA

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Kent KonseyiMardinli çocuklarMalatyaGezi
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