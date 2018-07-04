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Kent Konseyi gönüllülerinden merhamete davet

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ortak basın açıklaması düzenleyerek bütün insanları doğaya ve diğer canlılara karşı merhametli olmaya davet etti.

Kent Konseyi gönüllülerinden merhamete davet

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ortak basın açıklaması düzenleyerek bütün insanları doğaya ve diğer canlılara karşı merhametli olmaya davet etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:47
Kent Konseyi gönüllülerinden merhamete davet

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı gönüllü üyeleri Sanat Sokağında bulunan Gençlik Merkezi önünde, hayvanlara karşı şiddete dur demek ve “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi altında “Hayvanlara Merhametli Ol” temasına destek olmak maksadıyla bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından gönüllü üyeler Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına bir ziyaret gerçekleştirdi. Gönüllüler adına basın açıklaması yapan Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Tercan “Bildiğiniz üzere son dönemlerde hayvanlara karşı olumsuz davranışlar sergilenmekte ve bu durum kamuoyunda infiale yol açmaktadır. Vicdanını, merhametini, hayvan sevgisini kaybeden zalim insanlara karşı bu basın bildirisi aslında bir tepkidir. Onların karşısında çoğunlukta olduğumuzu biliyoruz. Zalim sadece insana zulmeden değildir ve sevgi sadece insandan insana aktarılan bir duygu da değildir. Hayvanların da korunmaya, sevilmeye, merhamet edilmeye ihtiyacı vardır. Hayvanların canının da yanabileceğini, acı içinde ölebileceklerini, anlamayanlara, bilmeyenlere sesimizi duyurmak amacıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından toplanan Gençlik Meclisi üyeleri Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınaklarını gezerek burada bulunan hayvanların bakımı, tedavisi ve hayvanları sahiplenme gibi konular hakkında işin uzmanlarından bilgi aldı. 
Barınak Gezisi sonrası gönüllüler adına konuşan Hatice Zeynep Kınık, “Malatya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağını gençlik merkezi üyeleri ile birlikte gezdik. Burada hayvanlara doğal yaşam ortamı sağlandığını gördük. Hasta ve bakıma muhtaç hayvanların beş yıldızlı hastane ortamında tedavilerini yapıldığına şahit olduk. İmkanlarımın dâhilinde buradan bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorum. Böyle hizmetleri Malatya’ya sunan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Sayın Hacı Uğur Polat’a gençler adına teşekkür ederim” diye konuştu. 

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