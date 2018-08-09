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Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gönüllerince bir gün yaşadılar

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelerini arttırmak amacıyla Orduzu Tabiat Parkı'nda Gençlik Pikniği düzenledi. Gençlik Meclisi üyeleri, gerçekleştirilen programda eğlenceli bir gün geçirdi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gönüllerince bir gün yaşadılar

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelerini arttırmak amacıyla Orduzu Tabiat Parkı'nda Gençlik Pikniği düzenledi. Gençlik Meclisi üyeleri, gerçekleştirilen programda eğlenceli bir gün geçirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:25
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gönüllerince bir gün yaşadılar

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yunus Tosik, Gençlik Meclisi olarak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye gayret gösterdiklerini ifade ederek " Gençlik meclisi üyelerinin bir arada eğlenceli ve verimli bir gün geçirmeleri adına Orduzu Tabiat Parkına piknik düzenledik. Arkadaşlarımız bir birbirinden farklı etkinlikler ile keyifli bir gün geçirdiler" ifadelerine yer verdi. Düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen bütün gençleri Kent Konseyi Gençlik Meclisine beklediklerini ifade eden Tosik, “Bize bu imkanları sunan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi Üyesi Harun Bulak ise Gençlik Meclisi üyelerinin kaynaşmalarına vesile olan bu piknik programının önemli olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a ve Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Gençlik Meclisi Üyesi Hacer Akkuş’da düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Çocukken oynadığımız oyunları tekrar hatırlamak ve oynamak bizleri oldukça heyecanlandırdı. Bizlere bu imkanı sunan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gün boyunca gönüllerince eğlenen gençler, voleybol, futbol oynadılar, develeme (topaç), yumurta taşıma, yoğurt yeme, elma kapmaca gibi geleneksel oyunların yanı sıra faytona ve deniz bisikletine binerek eğlenceli bir gün yaşadılar. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiGençlik Meclisi
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