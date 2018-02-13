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Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Ergün’ün cenazesi memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit polis memuru...

Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Ergün’ün cenazesi memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit polis memuru...

13 Şubat 2018 Salı 15:38
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Ergün’ün cenazesi memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Ali Ergün’ün (29) naaşı ilk olarak Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Sokak üzerindeki baba evine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanına getirildi. Şehit polisin annesi, babası, kardeşleri ve eşi Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Meydanda kılınan öğle namazını müteakip şehit polisin cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından omuzlara alınan şehit Ali Ergün’ün cenazesi Akşehir Şehitliğinde dualarla defnedildi. Geçtiğimiz yaz aylarında evlenen şehit polis memuru Ali Ergün’ün eşi Funda Ergün’ün 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit polis memuru Ali Ergün’ün cenaze törenine, ailesi, yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol mensupları, askeri erkan, binlerce vatandaş katıldı.
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