Kazada hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

Antalya’da otostop ile bindikleri kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selver Sakartepe, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Demre-Finike karayolu Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nden yüklediği sebzeyi Ankara’ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıkan Murat Karaağaç, otostop çeken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emirhan Turhan (23), Kerem Han Akbulak (20) ve Selver Sakartepe’yi (21) alarak yoluna devam etti.

Beymelek Balık Burnu’nda iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkıp sazlıklara devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emirhan Turhan ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı sürücü Hasan Karaağaç ile Kerem Han Akbulak ayakta tedavi edildi.

Hayatını kaybeden Selver’in cenazesi, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii’nden öğlen namazını müteakip kaldırıldı. Genç kızın cenazesine siyasi parti yöneticileri, arkadaşları ve aile yakınları katıldı. Arkadaşlarının ve ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı cenaze sonrasında Selver, Gemlik Mezarlığına defnedildi.