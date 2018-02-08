Kayseri Sanayi Odası heyeti Macaristan’da

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) heyeti, Macaristan’da bir dizi temaslarda bulunuyor.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında 17 Kayserili yatırımcının yer aldığı heyete Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss eşlik ediyor. KAYSO heyeti bugün Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası’nın Macar-Türk Masası Başkanı Andras Rev ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı.Toplantıda Macar-Türk Ticaret Odası Başkanı, aynı zamanda ALX Polat Genel Koordinatörü Suat Karakuş da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda karşılıklı yatırımlar konuşuldu.

Toplantıdan sonra İHA muhabirine açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası’nın organize etmiş olduğu 17 kişiden oluşan Macaristan seyahatinin ilk gününde olduklarını, Macar sanayi odasını ziyaret ettiklerini, karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Büyüksimitçi, “Macaristan 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, ondan sonraki süreçte de Türkiye Cumhuriyeti’nin haklılığı noktasında bir duruş sergiledi. Bugün de Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nın doğru ve haklı olduğunu bizimle paylaştıklarını umuyorum. Bugün gördüğümüz tablo bize sonsuz destek verdikleri ve iyi ilişkilerde bulundukları. Bu işleri daha da pekiştirmek için Macaristan’ın bu dostluğunu, bu kardeş hane yaklaşımını biz de işadamları olarak karşılıklı olarak işlerimizi geliştirme yönünde daha çok çaba sarf edeceğiz. Sonbahar gibi buradan da Macar işadamlarının heyeti çeşitli illere ve Kayseri’ye gelecek” dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, Kayseri ile Macaristan arasında bir işbirliği geliştirme forumu dolayısıyla Kayseri Sanayi Odası ve Macaristan Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlemiş olduğu bir iş gezisi olduğunu söyledi. Özkaya, “Umarım bu iş gezisinde karşılıklı diyalog çerçevesinde güzel münasebetler çıkacağına eminiz” dedi.