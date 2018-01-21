Kaynarca’nın 41 mahallesine içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hayata geçirilen ve Kaynarca’nın 41 mahallesine Sapanca Gölü’nün suyunu ulaştıracak 10 milyonluk Kaynarca İçmesuyu Projesi’nin tamamlandığını açıkladı.

Kaynarca ilçesinin 41 mahallesine Sapanca Gölü’nün suyunu ulaştıracak 10 milyonluk projenin tamamlandığı bilgisini veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, şehir genelinde yürüttükleri çalışmalarla 16 ilçeye bol ve kaliteli su ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Başkan Toçoğlu, “Sakaryamızı sağlam altyapıya kavuşturmak, şehri sağlam temeller üzerine inşa etmek için yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Hamdolsun Kaynarca’nın 41 mahallesine Sapanca Gölü suyunu ulaştıracağımız projemizi tamamladık. Şehrimizde mükemmele yakın altyapı sistemini kurmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en kaliteli sularından birisini vatandaşların musluklarını ulaştırmaya başardıklarını aktaran Başkan Toçoğlu, “Dört bir yanı yeşilliklerle, su kaynaklarıyla çevrili şehrimizde bir hedef ortaya koymuş ve Sakarya’da su çeşmeden içilecek diyerek ilk adımımızı atmıştık. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin en kaliteli sularından birisini vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmaya başladık. İçmesuyu ağımızı, arıtma tesislerimizin, su kaynaklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Şehrimize son derece modern bir içmesuyu altyapısı kuruyoruz. Sapanca Gölü’ne alternatif su kaynakları oluşturuyor, şehrimizi dört bir yandan su kaynakları ile çevreliyoruz. Her geçen gün hizmet yolunda bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Kaynarca’da 41 mahalleye birinci sınıf içmesuyu ulaştıracak 10 milyonluk projemizi tamamladık. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız artık Sapanca Gölü’nün suyunu içiyorlar” diye konuştu.

Dev projelerden birisini daha tamamlayarak hizmete almanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Zeki Toçoğlu, “Kaynarca’da 50 kilometrelik yeni bir içmesuyu hattı ve 6 içmesuyu deposu inşa ettik. Sapanca Gölü’nden aldığımız suyu, Türkiye’de 193 tesis arasından revizyona ihtiyaç duymayan 3 tesisten birisi olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nde arıtıyor, bu suyu 60 kilometre uzaklıktaki Kaynarca’ya ulaştırıyoruz. Sapanca’nın suyu artık Karadeniz kıyılarına kadar ulaşıyor. Bölgede yaşanan bulanıklık, su yetersizliği gibi sorunları kesin çözüme kavuşturmuş olduk. Artık Kaynarca’nın tamamında vatandaşlarımız Sapanca Gölü’nden alınan ve dünya standartlarında arıtılan suyu içiyorlar. Şehrimizin dört bir yanında içmesuyu yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah Sakarya’nın her bir noktasına bol ve kaliteli içmesuyu ulaştıracağız” şeklinde konuştu.