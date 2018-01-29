KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Kaymakam Sakar, birim müdürleri ile birlikte Tecde Mahallesi Semt konağında yapılan toplantıda vatandaşlar ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Gündüzbey, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Mollakasım, Su, Yeni Mahalle, Hamidiye, Gedik, Hıroğlu, Bahçebaşı ve Tecde Mahallesinin muhtarları ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Ali Sakar “Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin sorun ve sıkıntıları yerinde görmek ve birinci elden dinlemek bir araya gelmekteyiz. Bu toplantımızda 11 mahalle muhtarımızla bir araya geldik” dedi. Afrin Harekatını da değerlendiren Sakar, “Afrin Harekatına katılan ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Sakar, “Sorun ve sıkıntılar bizlere ulaştıkça gerek Kaymakamlık olarak gerekse birim müdürlerimizle birlikte sorunların çözümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Biz idarecilerin sizlerden isteği ise var olan sorunlarınızı bizlerle paylaşmanızdır. Bizler devletin şefkat elini sizlerle buluşturmak, bacası tütmeyen, kapısı açılmayan vatandaşlarımız şayet var ise bunları bizlere iletmenizdir. Mahallenin fakirini, yoksulunu, yetimini öncelikle sizler bileceksiniz, bizlere ilettiğiniz fakirin ve yoksulun hakkını ise bizler gözeteceğiz. Yeşilyurt ilçesi yaklaşık 300 binin üzerinde nüfusu olan bir ilçemizdir. Haliyle bütün vatandaşlarımızı yakinen tanımamız ve sorunlarına vakıf olmamız imkansızdır. Ancak siz mahalle muhtarları olarak gerek asayiş gerekse sorunların tespiti noktasında bizlerin eli, kolu, gözü ve kulağısınız” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları ise yapılan toplantıdan dolayı Kaymakam Ali Sakar ve birim müdürlerine teşekkür ederek sorunlarını iletti.