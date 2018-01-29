Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120845
ALTIN
163.372
DOLAR
3.7867
STERLİN
5.3291
EURO
4.6834

KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. 

KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
KAYMAKAM VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Kaymakam Sakar, birim müdürleri ile birlikte Tecde Mahallesi Semt konağında yapılan toplantıda vatandaşlar ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Gündüzbey, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Mollakasım, Su, Yeni Mahalle, Hamidiye, Gedik, Hıroğlu, Bahçebaşı ve Tecde Mahallesinin muhtarları ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Ali Sakar “Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin sorun ve sıkıntıları yerinde görmek ve birinci elden dinlemek bir araya gelmekteyiz. Bu toplantımızda 11 mahalle muhtarımızla bir araya geldik” dedi. Afrin Harekatını da değerlendiren Sakar, “Afrin Harekatına katılan ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Sakar, “Sorun ve sıkıntılar bizlere ulaştıkça gerek Kaymakamlık olarak gerekse birim müdürlerimizle birlikte sorunların çözümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Biz idarecilerin sizlerden isteği ise var olan sorunlarınızı bizlerle paylaşmanızdır. Bizler devletin şefkat elini sizlerle buluşturmak, bacası tütmeyen, kapısı açılmayan vatandaşlarımız şayet var ise bunları bizlere iletmenizdir. Mahallenin fakirini, yoksulunu, yetimini öncelikle sizler bileceksiniz, bizlere ilettiğiniz fakirin ve yoksulun hakkını ise bizler gözeteceğiz. Yeşilyurt ilçesi yaklaşık 300 binin üzerinde nüfusu olan bir ilçemizdir. Haliyle bütün vatandaşlarımızı yakinen tanımamız ve sorunlarına vakıf olmamız imkansızdır. Ancak siz mahalle muhtarları olarak gerek asayiş gerekse sorunların tespiti noktasında bizlerin eli, kolu, gözü ve kulağısınız” şeklinde konuştu.
Mahalle muhtarları ise yapılan toplantıdan dolayı Kaymakam Ali Sakar ve birim müdürlerine teşekkür ederek sorunlarını iletti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Kaymakamı Ali SakarVatandaşSorunDinlediMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER
MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİLER
TÜRK BAYRAKLI DESTEK
TÜRK BAYRAKLI DESTEK
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim