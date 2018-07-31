“Kayısıyı pazara götürmek için acele etmeyin''

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin (MGTC) 3. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yeni yönetime ilk hayırlı olsun ziyaretini AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı gerçekleştirdi. İlk olarak söz alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC’nin yeni Başkanı Fatih Avcı, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle birlikte, yeni bir döneme girdiğini söyledi.

MECLİSTE GENÇ İSİMLERİ GÖRÜYORUZ

Genel Kuruldan sonra ilk ziyareti Milletvekili Kahtalı’nın yaptığını ifade eden Başkan Avcı, “27. Dönem hem kabinede yeni ve genç isimleri gördük hem de mecliste yeni ve genç isimleri görüyoruz. Tabi bizde Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak bir kongre sürecimiz gerçekleşti. Ben ve yönetimim sevgili sahadaki çalışan gazeteci arkadaşlarım tarafından, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin 3. Dönem Yönetim Kuruluna seçildik. Bugün de daha önce AK Parti İl Başkanlığı yapan ve 27. Dönemde de Milletvekilimiz olan Sayın Hakan Kâhtalı Bey bizleri ziyaret ettiler. Hayırlı olsun temennisini iletmek için buradalar. Yeni Türkiye’ye genç ve dinamizm katacak, yeni süreci başlatacak Meclise bizler de yeni ve genç Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak, böyle bir STK ile hazırız. Sizlere bu ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum. İlk ziyaret edende siz oldunuz” diye konuştu.

MGTC Başkanı Fatih Avcı’nın basındaki emeğini bildiklerini dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Başkan Avcı’nın gayretli ve çalışkan birisi olduğunu kaydetti.

YÜZDE 97 KATILIM VAR

24 Haziran seçimlerinin ardından yoğun bir çalışmalarının olduğunu belirten Milletvekili Kahtalı, “Bundan sonraki süreçte de Fatih Bey Cemiyetimizin Başkanı olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak yanımızda hizmet edecekler. Kendisinin, yönetiminin, ekibinin hayırlı işleri gayretli bir şekilde yapacaklarını biliyorum. Biz huzur içerisinde güzel bir seçim geçirmiş olduk. Bu seçimin arkasından tabi meclis ilk defa böyle bir katılımcı bir durum aldı. Yüzde 97 katılım var. Şu anki siyasi partilerin yüzde 97’si mevcut durumda ve seçmeninde yüzde 88 gibi büyük bir katılımıyla seçimlerde ilerlediğini beyan ettiği bir seçim yaşadık” şeklinde konuştu.

Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Kahtalı, “Tabi şimdi bundan sonraki süreçte yapacak işlerimiz var. Memleketimize hizmet etmemiz gerekiyor. Bizim ardımızdan baktığımızda muhalefet partileri hemen kendiişlerinde bölünmeler yaşamaya başladı. Kurultaylara gidiyorlar. Kimi Genel Başkanlığından istifa edeceğini söylüyor. Bir daha aday olmayacağını söylüyorlar. Böyle bir değişik durumlara giriyorlar. Kendi ifadelerine göre her seçime çıktıklarında, her seçimde de yenilmelerine rağmen bu seçimde de yine onu söyleyen Sayın İnce kendisi de yenilmiş bulundu. Ama yine de devam ediyorlar” söylemlerinde bulundu.

KAYISIDA SEZON SONUNA GELDİK

“Cumhuriyet tarihi boyunca Parlamenter sistemle yönetilen bu ülkemiz şimdi artık Cumhurbaşkanımızın Devlet Başkanlığıyla sürdürülecek” diyen Başkan Kahtalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlarımızın belirlendi. Geriye kalan diğer bürokrasi çalışmaları da devam ediyor, 15 gün içerisinde tamamı yerine oturmuş olacak. Hızlı bir şekilde hizmetlerimiz devam edecek. Malatya bazından baktığımızda, Malatya’mızda teşkilatlarımızla beraber tüm Belediye Başkanlarımızla birlikte Malatya’mıza hizmet etmek için birlikte olacağız. Malatya’mızın bu sezon sonu olan kayısımızın da, sonuna geldik. Satışa sunulacağı döneme geldik. 15 gün öncesinde bir açıklama yapmıştım. Kayısının pazara hızlı bir şekilde gelmemesi gerektiğini ve fiyatların artacağını söylemiştim. Öylede oldu, şimdi fiyatlar yükselmeye başladı, çok daha yükselecek kayısı fiyatları. Çünkü bu yıl ki ürünümüz dolu yaralı, yağmurdan dolayı çil var ama çok az sayıda da sağlam kayısımız var. Kayısımız çok daha iyi fiyatlara satılacak. Bu yüzden çiftçi kardeşlerimiz inde ürünlerini pazara getirmek için acele etmemeleri gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Bunla da ilgili biz kayısının Malatya’ya ekonomisine yapmış olduğu katkıyı hepimiz biliyoruz. Bu katkının daha da artabilmesi için lisanslı depoculuk gibi önemli yatırımlara da geçmiş olduğumuz dönemlerde imza attık.”

DEVLET HASTANEMİZİN İHALESİ BİTTİ

Sağlık alanında Malatya’da büyük işler yaptıklarını ifade eden Milletvekili Kahtalı, “Malatya’mızda ekonomimiz, 3. Organizeyle beraber güçlü bir şekilde büyüyecek. Yatırımlarımız, Kuzey Çevre Yolumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl ödenekleri daha da arttırarak, daha erken tamamlamak için gayret içinde olacağız. Devlet Hastanemizin ihalesi bitti. Bu yıl içerisinde temeli atılacak ve Malatya’mıza kazandırılmış olacak. Sağlıkta Malatya’da gerçekten çok büyük işler yaptık. Şu andaki Yeni Devlet Hastanemizin yanında Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşen hastanemiz yanında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesiyle beraber bir bütünleşmiş hastane durumuna dönüşüyor. Sağlıkta Üniversitemizle ve Onkolojiyle, Karaciğer Nakil Enstitüsü ile birlikte, artık Dünyada sıralamalara giren bir yapımız var. Daha da ilerilere taşıyacağız. Malatya olarak turizminde, Türkiye’nin başkentlerinden biri olacak. En önemli merkezlerinden biri olacak” diye konuştu. busabahmalatya.com