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KAYISIDA KÜKÜRT VE PESTİSİT SORUNU!

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin sorunları, kuru üzümde pestisit ve okratoksin, kuru kayısıda kükürt ve pestisit sorunlarını çözemediğine dikkati çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Yıllardır bu konuları konuşmaktan diğer konulara yeterince konsantre olamıyoruz. Bu sorunların çözümü için güçbirliği yaparsak ihracata odaklanır ve 2023 hedeflerine ulaşırız” dedi.

KAYISIDA KÜKÜRT VE PESTİSİT SORUNU!

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin sorunları, kuru üzümde pestisit ve okratoksin, kuru kayısıda kükürt ve pestisit sorunlarını çözemediğine dikkati çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Yıllardır bu konuları konuşmaktan diğer konulara yeterince konsantre olamıyoruz. Bu sorunların çözümü için güçbirliği yaparsak ihracata odaklanır ve 2023 hedeflerine ulaşırız” dedi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:00
KAYISIDA KÜKÜRT VE PESTİSİT SORUNU!

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında son yıllarda yaşanan tıkanıklığı aşmak isteyen Türk kuru meyve sektörü, "IV. Kuru Meyve Çalıştayı"nda bir araya geldi. Kuru meyve sektörü 2023 ihracat hedefleri için güçbirliği kararı aldı.

Özel bir otelde düzenlenen Çalıştayda; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri de sektörün sorunlarının çözümü için mesai yaptı.

KAMU KURUMLARINDAN DESTEK TALEBİ

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Karaata'nınmoderatörlüğünü yaptığı toplantıda kuru meyve sektörü, dünyada ihracatta liderlik konumunu güçlendirmek ve 2023 yılı için ortaya koyduğu 3 milyar dolar ihracat hedefinden uzaklaşmamak amaçlı kamu kurumlarından destek talebini dile getirdi. Kuru meyve sektörü çeşitli nedenlerle yurtdışından geri gelen ihraç ürünlerinin ayniyat tespiti ile yurda sokulmasını, tekrar işlenerek ihraç edilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere kamu temsilcilerinden destek istedi ve kamu kurumlarının kendilerine güvenmesini istedi.

"IV. Kuru Meyve Çalıştayı"nda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefine kuru meyve sektörü olarak 3 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını ancak son yıllarda kuru meyve ihracatının 1.3-1.4 milyar dolar aralığında sıkışıp kaldığını, kuru meyve sektörünün 2023 ihracat hedefine ulaşması için kuru meyve sektörünün özel sektör ve kamudaki taraflarıyla kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuru meyve sektörünün ihracat potansiyelinin mevcudun çok üzerinde olduğu bilgisini paylaşan Celep, "Mevcut potansiyelimizi en etkili şekilde ihracatımıza yansıtabilmek için sektör paydaşları olarak bir arada olmalı, kısa-orta-uzun vadeli stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz. Sektörel sorunlarımızın çözümü için Bakanlıklarımızdan çözüm ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR

Kuru meyve sektörünün uzun yıllardır ihracattan geri dönen ürünler, kuru incirde aflatoksin ve okratoksin sorunları, kuru üzümde pestisit ve okratoksin, kuru kayısıda kükürt ve pestisit sorunlarını çözemediğine dikkati çeken Celep şöyle devam etti:

"Yıllardır bu konuları konuşmaktan diğer konulara yeterince konsantre olamıyoruz. Bu sorunların çözümü için güçbirliği yaparsak ihracata odaklanır ve 2023 hedeflerine ulaşırız. Geri gelen ihraç ürünlerimizin ayniyat tespiti ile tekrar işletmelerimize alınması, işlenmesi ve ihracatı ile ilgili ihracatçıya güvenen bir kamu iradesi görmek istiyoruz."

"Yasal düzenlemeler yapılırken güçlü yanlarımızın ve bugüne kadar ülke ve sektör olarak yok yere kaybettiğimiz dövizlerin göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz" diyen Celep, gerek çekirdeksiz kuru üzümde, gerek kuru incirde, gerekse de kuru kayısıda Okratoksin-A konusunun önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'ne olan ihracatta karşımıza çıkması muhtemel sorunlardan birisi olduğunu, bu konularda, Üniversiteler ve FRUCOM ile işbirliği içinde çalışmalar ve projeler yaptıklarını dile getirdi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Birol CelepKayısı KükürtlemeKayısı
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