Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90542
ALTIN
224.025
DOLAR
5.6023
STERLİN
7.2094
EURO
6.3754

Kavak Caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kavak Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamladı. 

Kavak Caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kavak Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamladı. 

26 Ekim 2018 Cuma 18:26
Kavak Caddesi Malatya’ya yakışır hale geldi

2018 yılı içerisinde birçok caddede prestij cadde çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Tandoğan Mahallesi sınırlarında bulunan Kavak Caddesini, Malatya’ya yakışır bir hale getirdi. 
1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesinde altyapı baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmaları kapsamında yollar, kaldırımlar, çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. 
Malatya’da nüfusu hızla artan bölgelerden biri olan Tandoğan bölgesinin ulaşım yükünü çeken Kavak Caddesi’nde son olarak aydınlatma direkleri elektrik hatlarına bağlanırken, caddede aynı zamanda peyzaj çalışmaları da yapılıyor. 
Düzenlemeler büyük değer kattı 
Düzenleme çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Kavak Caddesindeki değişim bölge halkını da mutlu etti. Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. 

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'daki çocuklarına 17 yıldır ulaşamıyor
Almanya'daki çocuklarına 17 yıldır ulaşamıyor
44 bin başvuru
44 bin başvuru
Türkiye’nin yarısından fazlası sosyal medyada
Türkiye’nin yarısından fazlası sosyal medyada
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim