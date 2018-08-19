Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

Katipoğlu’ndan yeniden diriliş vurgusu

“İleri Yaşam Desteği Güncel Yaklaşım Çalıştayı”nda konuşan Genç Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burak Katipoğlu, memleketinde böyle bir organizasyonun olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte, yeniden dirilişi yaşadığımız bu günlerde Malatya gibi güçlü bir ilde, bir insanın yeniden hayata döndürebilmek için kurs verebilmek bizim için mutluluk vericidir” dedi.

Katipoğlu’ndan yeniden diriliş vurgusu

“İleri Yaşam Desteği Güncel Yaklaşım Çalıştayı”nda konuşan Genç Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burak Katipoğlu, memleketinde böyle bir organizasyonun olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte, yeniden dirilişi yaşadığımız bu günlerde Malatya gibi güçlü bir ilde, bir insanın yeniden hayata döndürebilmek için kurs verebilmek bizim için mutluluk vericidir” dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:43
Katipoğlu’ndan yeniden diriliş vurgusu

Malatya’da “İleri Yaşam Desteği Güncel Yaklaşım Çalıştayı” düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, Mavi Salon’da gerçekleştirilen çalıştayda yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiye vurgu yapıldı. Toplantı sonunda konuşan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu üyelerinden Prof Dr. Hakan Oğuztürkoğlu,  ‘Malatya Acil Tıp Günleri’ kapsamında ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu toplantının Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 45 kursiyerin katıldığını ifade eden Oğuztürkoğlu, “Bu toplantının ilk konusu ise Resusitasyon ile ilgiliydi. İnönü Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen bu toplantıya Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden toplam 45 kursiyer dahil edildi. Konu Resusitasyon (Yeniden canlandırma). İnönü Üniversitesi Rektörümüzün değimi ile ‘Hayata bağlama’ temel ve ileri yaşam destekleri ile genel durumu kötü, solunum ve kalp durması olan hastaların tekrar geri döndürülmesi, yaşatılması ile ilgili güncel bağlantılar, tıbbi tedaviler ve yapılması gerekenler, sağlık çalışanlarına en güncel bir şekilde hem teorik hem de pratik anlamında uygulamalı olarak gösterilecek. Bu Malatya Acil Tıp Günleri’nin ilk konusu idi. Malatya Acil Tıp Günleri’ni biz yine geleneksel hale getireceğiz. Hem Malatya’nın tanıtımı hem de acil tıp alanındaki gelişmeler ve güncellemeleri, Türkiye’deki acil tıp çalışanlarına faydalı olacak kanaatindeyiz” diye konuştu.

BİR GÜNLÜK BİR TOPLANTIYDI

“Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin ve İnönü Üniversitesi’nin bu aktivitesinin birçok acil tıp uygulamasının kullanılabilirliği ve acil sağlık hizmetleri kalitesinin artımında faydalı olacağı inancındayız” diyen Prof. Dr. Oğuztürkoğlu, “İnönü Üniversitesi ve Acil Uzmanlar Derneği bu işi organize etti. Başkanımız çok güzel bir sözü var: ‘ Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide acil tıp vardır.’ Bu cümle toplantının esin kaynağı oldu. Bu anlamda bize destek veren Başkanımıza ve Genç ATUDER Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Burak Katipoğlu Hocamız Ankara’dan buraya gelip bizlere desteklerini ifade ettiler. Bir günlük bir toplantıydı. Öğretim üyeleri tarafından yarım gün teorik dersler, Acil tıp ileri yaşam desteği uygulamalarında dünya literatüründeki en son bilgiler, sağlıkçı arkadaşlarımıza verilecek. Öğleden sonrası periyotta ise dört ayrı salonda katılımcılara, konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından maketler üzerinde takip, tedavi ve ileri yaşam uygulamaları konusunda pratik eğitimler verilecek. Kapanışta küçük bir sınav yapıldıktan sonra yetkinlik anlamında belgeleri teslim edilecek” şeklinde konuştu.

GURUR VERİCİ

 Genç Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burak Katipoğlu Burak Katipoğlu ise, “Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte, yeniden dirilişi yaşadığımız bu günlerde Malatya gibi güçlü bir ilde, bir insanın yeniden hayata döndürebilmek için kurs verebilmek bizim için mutluluk vericidir. Memleketimde böyle bir organizasyonun olması bizler için gurur verici” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Diriliş Vurgusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GERÇEK BOYUT
GERÇEK BOYUT
Av sezonu 18 Ağustos’ta start alacak
Av sezonu 18 Ağustos’ta start alacak
Sokak oyunlarını unutturmamak için...
Sokak oyunlarını unutturmamak için...
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim