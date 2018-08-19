Katipoğlu’ndan yeniden diriliş vurgusu

Malatya’da “İleri Yaşam Desteği Güncel Yaklaşım Çalıştayı” düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi, Mavi Salon’da gerçekleştirilen çalıştayda yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiye vurgu yapıldı. Toplantı sonunda konuşan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu üyelerinden Prof Dr. Hakan Oğuztürkoğlu, ‘Malatya Acil Tıp Günleri’ kapsamında ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu toplantının Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 45 kursiyerin katıldığını ifade eden Oğuztürkoğlu, “Bu toplantının ilk konusu ise Resusitasyon ile ilgiliydi. İnönü Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen bu toplantıya Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden toplam 45 kursiyer dahil edildi. Konu Resusitasyon (Yeniden canlandırma). İnönü Üniversitesi Rektörümüzün değimi ile ‘Hayata bağlama’ temel ve ileri yaşam destekleri ile genel durumu kötü, solunum ve kalp durması olan hastaların tekrar geri döndürülmesi, yaşatılması ile ilgili güncel bağlantılar, tıbbi tedaviler ve yapılması gerekenler, sağlık çalışanlarına en güncel bir şekilde hem teorik hem de pratik anlamında uygulamalı olarak gösterilecek. Bu Malatya Acil Tıp Günleri’nin ilk konusu idi. Malatya Acil Tıp Günleri’ni biz yine geleneksel hale getireceğiz. Hem Malatya’nın tanıtımı hem de acil tıp alanındaki gelişmeler ve güncellemeleri, Türkiye’deki acil tıp çalışanlarına faydalı olacak kanaatindeyiz” diye konuştu.

BİR GÜNLÜK BİR TOPLANTIYDI

“Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin ve İnönü Üniversitesi’nin bu aktivitesinin birçok acil tıp uygulamasının kullanılabilirliği ve acil sağlık hizmetleri kalitesinin artımında faydalı olacağı inancındayız” diyen Prof. Dr. Oğuztürkoğlu, “İnönü Üniversitesi ve Acil Uzmanlar Derneği bu işi organize etti. Başkanımız çok güzel bir sözü var: ‘ Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide acil tıp vardır.’ Bu cümle toplantının esin kaynağı oldu. Bu anlamda bize destek veren Başkanımıza ve Genç ATUDER Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Burak Katipoğlu Hocamız Ankara’dan buraya gelip bizlere desteklerini ifade ettiler. Bir günlük bir toplantıydı. Öğretim üyeleri tarafından yarım gün teorik dersler, Acil tıp ileri yaşam desteği uygulamalarında dünya literatüründeki en son bilgiler, sağlıkçı arkadaşlarımıza verilecek. Öğleden sonrası periyotta ise dört ayrı salonda katılımcılara, konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından maketler üzerinde takip, tedavi ve ileri yaşam uygulamaları konusunda pratik eğitimler verilecek. Kapanışta küçük bir sınav yapıldıktan sonra yetkinlik anlamında belgeleri teslim edilecek” şeklinde konuştu.

GURUR VERİCİ

Genç Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Burak Katipoğlu Burak Katipoğlu ise, “Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte, yeniden dirilişi yaşadığımız bu günlerde Malatya gibi güçlü bir ilde, bir insanın yeniden hayata döndürebilmek için kurs verebilmek bizim için mutluluk vericidir. Memleketimde böyle bir organizasyonun olması bizler için gurur verici” diye konuştu. busabahmalatya.com