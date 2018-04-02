Kaşüstü Kavşağı’nı konuştular

Trabzon’un önemli kavşaklarından biri olan Kaşüstü Kavşağı’nda devam eden çalışmalar kapsamında Büyükşehir ile Karayolları yetkilileri bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kaşüstü Kavşağı’nın yapımında gelinen son durum ve eksikliklerin giderilmesi konusunda Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve ekibiyle birlikte bir değerlendirme toplantısında yaptı. TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı’nın da katıldığı toplantıda Kaşüstü Kavşağı’nın yapımı sırasında Büyükşehir Belediyesi ile TİSKİ’nin yapabileceği çalışmalarda gündeme geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Karayolları tarafından yapımı sürdürülen Kaşüstü Kavşağı konusunda detaylı bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, “Kaşüstü Kavşağı’nın geldiği durum hakkında bir değerlendirme toplantısında bulunduk. Bu yol Trabzon şehri için son derece büyük öneme sahip. Bu kavşakta yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ile TİSKİ’nin yapabilecekleri çalışmalarla ilgili bir toplantı yaptık. Bu kavşağın yapılması sürecine ilişkin talepler bu zamana kadar yapıldığı gibi bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Bu kavşağın bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi elinden gelen desteği bugüne kadar Karayolları’na vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir” dedi.