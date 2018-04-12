Kastamonu’da barajdaki toplu balık ölümleri korkuttu

Kastamonu’da Germeçtepe Barajı’nda ölü balıklar kıyıya vurdu. Tedirginliğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen, ölü balıkları toplayıp eve götürdü. Barajda otla balıkçılığı yapan bazı balıkçılar, şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları izledi. Yetkililer, bölgeye gelerek sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Ölü balıkların barajda kıyıya vurması nedeniyle panik ve korku yaşandı.

Germeçtepe Barajı’nda trofe değerindeki balıkların ölü olarak kıyıya vurmuş halde bulduklarını söyleyen Kastamonu Avcılar Kulübüne bağlı amatör balıkçı ve avcı Vedat Çalışır, “Balık tutarken suda ölü balıkların olduğunu fark ettik. Barajın etrafında kısa bir yürüyüşte onlarca balığın ölü vaziyette kıyıya vurmuş olduğunu gördük. Bu arada diğer balıkçılarla sohbetimizde ölümlerin 20 günlük bir süreç boyunca olduğunu, baraja aralıksız atılan ağların neden olduğunu ve hatta kenarda ölmek üzere olan balıkları insanların tüketmek için aldığından bahsetti. Durumu en iyi yorumlayacak ve bilgilendirecek olan Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünlerine görüntü ve dilekçe ile birlikte bildirdik. Yetkililer sağ olsun bizimle yakından ilgilendi ve çok geçmeden balıklardan ve sudan gereken örnekleri analiz için aldılar. Bu olayın doğal veya insan kaynaklı olup olmadığı ile ilgili düşüncem 11 Nisan tarihinde elimize ulaşan ağ izi olan balık resimleriyle son buldu ve bu görüntüler yetkililere ulaştırıldı. Sebep her neyse barajlarımızda amatör olta balıkçılarını rahatsız eden kanunsuz ağ ile yapılan avcılık giderek artarken bunların ceza ve denetiminin azaldığını görmekteyiz. Bizleri rahatsız eden katliam gibi ölümlerin veya avcılığın artık yaşanmamasıdır. Tüm avcı, balıkçı ve halkımızı duyarlı olmaya tabiatına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

“Yasal avcılıktan ziyade yasal olmayan yöntemlerle avlanılıyor”

Germeçtepe Barajı’nda ölü balıkların kıyıya vurmasının herkesi rahatsız ettiğini ifade eden Çalışır, “Çünkü ölü olarak kıyıya vurmuş olan balıkların tüketilmek için toplandığını görüyoruz. Bu bizim için korkutucu bir durum. Çünkü nedeninin ne olduğunu bilmeden böyle bir eylemin yapılması hiç doğru değil. Genel olarak Türkiye’de bu var. Bütün illerimizde yasal olarak avcılık yapılması yerine amatör sportif olta balıkçılığı yerine, ağ ile avlanma, elektrikle veya kireç dökme gibi bu tarz avlanmalarda mevcut. Bizimde yaptığımız incelemelerde barajda bazı balıkların üzerinde ağ izleri olduğunu tespit ettik. Bu tabii ki bizleri fazlasıyla üzdü. Diğer balıklarında bu şeklide ölmüş olabilme ihtimali hafızamızda canlandı. İnşallah böyle değildir. İlgili kurumdan gereken açıklamaları bekliyoruz. Bu işinde takipçisi olacağız” diye konuştu.

“Balığa gittiğimizde balıkların kıyıya vurduğunu gördük”

Kastamonu Avcılar Kulübüne bağlı amatör olta balıkçısı Mehmet Çataloğlu ise, “Sportif avcılık ve balıkçılık ile uğraşıyoruz. Germeçtepe Barajı’nda trofe değeri taşıyan 15-20 kilogramlık sazanları kıyıda ölü vaziyette görmez bizi çok üzdü. Çok geçmeden aldığımız görüntüler ve dilekçeler ile ilgili kurumu bilgilendirdik. Onlarda çok geçmeden çalışmalara başladılar” şeklinde konuştu.

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında ilgili kurumların bilgilendirilmesinin öneminden bahseden Mehmet Çataloğlu, daha fazla balık ölümü veya insanların zarar görmesinin bireylerin duyarlılığına bağlı olduğunu anlattı. Tekrardan bu olanların yaşanmamasını ümit eden Çataloğlu, yetersiz denetimlerin arttırılmasını ve kanunsuz avcılık karşısında halkın ve kurumların daha duyarlı olmasını istedi.