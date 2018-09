Kasap pazarı ihtiyaca cevap vermiyor

Pazar esnafından ismini vermek istemeyen bir esnaf, BUSABAH gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Böceklerden bıktıklarını söyleyen esnaf belediyeye çağrı yaparak , ''Haftanın bir günü burayı kapatalım, her yer ilaçlansın biz böcek sorunundan bıktık.'' dedi. Öte yandan otopark sorununa değinen esnaf,'' Çarşı esnafı ve biz kasap pazarı esnafı, otopark yüzünden müşterilerimizi kaybediyoruz, insanlar AVM'ye yönlendiriliyor .'' ifadelerini kullandı.

Esnaf, yaşadıkları böcek sorununa temas ederek, '' Çarşının içinde her yerde böyle küçük küçük böcekler var. Belediyemiz ilaçlıyor ama yeterli olmuyor. Burası haftanın bir günü komple kapatılacak. Her yer ilaçlanacak. Her yıl biz böcek sorunu yaşıyoruz.'' ifadelerini kaydetti.

PEYNİR KALDIRIMDA

Kaldırımlara konulan yumurta ve peynirlerin güneşin altında sağlıklı olmadığını iddia eden esnaf, ''Kaldırımlara, güneşin altına o peynirleri, her şeyi koymuşlar. O toz, toprak, güneş o gıdalar ne kadar sağlıklı. Biz söyledik Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler. Onlarda böcek konusunda bu bizim görevimiz değil dediler. Toptan bir temizlik ve ilaçlama çalışmasının yapılması gerekiyor. Bir gün tüm dükkanlar kapalı tutulmalı ve her yer ilaçlanmalı, alternatif bir çözüm yolu bulunsun. Herkes sattığı ürünleri dükkanını içine çeksin. Ya peynir ortada , yumurta ortada, ya bunlar gıda maddeleri. Görevliler geliyor tam böyle sınır çektiler geçen gün, hemen bir milletvekili arıyor o benim tanıdığım karışmayın, yok benim akrabam karışmayın, kasaplarda sorun yok , benim bir yanlışım varsa söylesinler düzelteyim.'' ifadelerini kaydetti.

ÇARŞI ESNAFININ OTOPARK MAĞDURİYETİ

Esnaf olarak otopark sorunu yüzünden müşteri kaybettiklerini belirten esnaf, ''Çarşı esnafı olarak biz burada 25 yıldan beri et ve balık pazarında hizmet veriyoruz. Çarşı gitgide kötü bir duruma gidiyor. İnsanlar araçlarıyla gelmek istiyor. Yalnız, arabayı nereye bırakacak. Arabayı bırakacak yer yok. Özel otoparklarda yüksek fiyatlar uygulamamakta. Belediye bu konuda bize yeterince destek olmuyor. İnsanlar her şeyin doğalının satıldığı bölgelere değil de AVM'lere yönlendiriliyor. İki yıl önce dubalar falan eklendi. Çevre çalışmaları yapıldı. Ama bunlar yapıldı ama boşa yapıldı. Araçlarıyla gelip alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz gelemiyor buraya. Biz bu bölgedeki otopark sorunu yüzünden müşterilerimizi kaybettik. Buraya gelen milletvekillerine de söyledik, bundan önceki Malatya Ticaret Odası Başkanına da, hepsine söyledik. Hepsi ''ilgileneceğiz.'' dedi gitti. Bekliyoruz ya otopark olmadığı için biz bir çok müşterimizi kaybettik. İnsanlara çarşıdan alışveriş yapmak isteyen insanlara otopark tahsis edilsin. Hem orada çalışacak bir kaç tane aile olur evine ekmek götürür. Maliyenin hemen karşısına insanlar otopark yapıyor ama buraya sadece bilen insanlar geliyor. Buraya bir an önce kapalı otopark yapılmalı. Çarşıda şöyle güzel hizmet veren bir otopark yok. Bunu belediye çözecek ben değil. Şire Pazarında , Mısır Çarşısında, Bakırcılar Pazarında restorasyon yapıldı. Buralara birer açık kapalı otoparklar yapılabilirdi. Belediyenin mimarları var, mühendisleri var. otopark olsa gelseniz alışverişinizi de yapsanız ne güzel olurdu. Ama şimdi , iki poşet alan 3. poşeti almak istemiyorum. İnsanlar yorulmamak için AVM'lere yönlendiriliyor.'' şeklinde konuştu. busabahmalatya.com