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Kartal Belediyesi çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi

Aydos Ormanı’nda yaşanan çevre rezaletinin ardından Kartal Belediyesi, bölgedeki çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi. Bölgenin kendi sınırlarında olmadığını belirten belediyeye çevre sakinleri tepki gösteriyor.Kartal’da...

Kartal Belediyesi çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi

Aydos Ormanı’nda yaşanan çevre rezaletinin ardından Kartal Belediyesi, bölgedeki çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi. Bölgenin kendi sınırlarında olmadığını belirten belediyeye çevre sakinleri tepki gösteriyor.Kartal’da...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
Kartal Belediyesi çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi

Aydos Ormanı’nda yaşanan çevre rezaletinin ardından Kartal Belediyesi, bölgedeki çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi. Bölgenin kendi sınırlarında olmadığını belirten belediyeye çevre sakinleri tepki gösteriyor.

Kartal’da bulunan Aydos Ormanı’nda hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöpler, bölgede büyük kirliliğe yol açmıştı. Vatandaşları isyan ettiren çevre felaketinin ardından Kartal Belediyesi, çöpleri toplamak yerine sınır tartışmasına girdi. Kartal Belediyesi, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çöplerin bulunduğu alanın diğer ilçelere de komşu olduğunu belirterek, “Kaldı ki, Aydos bölgesi Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada, Kartal Belediyesine konu ile ilgili herhangi bir şikayet ulaşmadığı da vurgulanmıştı.

Belediyenin yaptığı açıklamanın aksine duyarlı vatandaşların belediyenin WhatsApp hattına şikayette bulundukları ortaya çıktı. Vatandaşların şikayetine karşı belediye yetkilileri, WhatsApp hattından da bölgenin kendi sınırları içerisinde olmadığını belirtti.

Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı Şükrü Aydemir, mahallesinin çevre rezaletinin yaşandığı bölgeye sınır olduğunu ifade ederek, bölgenin Kartal sınırlarına dahil olduğunu söyledi. Aydemir, çöpün bulunduğu sınırın Kartal’a ait olduğunu belirterek, "Sınır muhtarıyım. Ortalığın rezil olduğunu defalarca belirtmemize rağmen bu bölge temizlenmedi. Benim de sınır mahallem olduğu için en çok ben şikayetçiyim. Derhal çevrenin temizlenmesini istiyorum" dedi.
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