Kardeşliğin böylesi

Yalova Belediye Meclisi, Yalova’nın Güney Kore’deki kardeş şehri Suwon Belediyesi’nin Yalova’da yaptıracağı tuvalet için gönderdiği 45 bin doların şartlı bağış olarak kabul edilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Yalova’nın Güney Kore’deki kardeş şehri Suwon’un Belediye Başkanı Yalova ziyaretinde ilde bir tuvalet yaptırmak istediklerini bildirmiş, Yalova Belediyesi de konuyu belediye meclisine taşımıştı. Mecliste yapılan görüşmelerde Suwon Belediyesi tarafından Yalova’nın Doğu Sahil Bandı üzerinde bir tuvalet yaptırılması oy birliği ile kabul görmüştü. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da kısa bir süre önce Suwon’a giderek Yalova’da yaptırılacak olan tuvalet modelini incelemişti. Suwon Belediyesi Yalova’da yaptırılacak olan tuvalet için harcanacak olan 45 bin doları gönderdi. Yalova Belediye Meclisi ise şartlı bağış olarak gönderilen paranın kabul edilerek çalışmalara başlanmasını oy birliği ile karara bağladı.

Suwon Belediyesi tarafından belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak olan tuvaletin yapım çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Ardından da Suwon Belediye Başkanı’nın da katıldığı törenle tuvalet hizmete girecek.

Hem sıcak hem soğuk su akacak, kurutma fonksiyonu da olacak

Projesi, Dünya Tuvaletler Birliği üyesi olan kardeş şehir Suwon Belediyesi tarafından yapılan umumi tuvalet için 45 bin dolar harcanacak. Klozetin yanında bulunan bir kumanda ile sıcak ya da soğuk su tercihinin yapılacağı umumi tuvalette el değmeden taharet alınırken, kurutma fonksiyonu da bulunacak.

Dünyanın ilk ve tek tuvalet müzesinin bulunduğu kardeş şehir Suwon’da hazırlanan proje tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Suwon’a yaptığı gezide Yalova’ya yapılacak umumi tuvalet projesini inceleyen Belediye Başkanı Vefa Salman’ın projeden memnun kaldığı belirtildi. Haziran ayında yapımı tamamlanacak olan umumi tuvaletin maliyetinin yarısı Suwon Belediyesi tarafından karşılanırken, diğer yarısı da üyesi olduğu Dünya Tuvaletler Birliği tarafından karşılanacak.

Suwon Belediyesi daha önce de Deprem Anıtı’nın sol tarafında bir umumi tuvalet yapmıştı. Umumi tuvaletin Güney Kore’deki yerel seçimlerin ardından temmuz ayı gibi açılması bekleniyor.