Kardemir’in temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81. yıldönümü

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş’nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temelinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81. Yıl dönümü dolayısıyla Yenişehir Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören komitesi adına Vali Kemal Çeber tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene; Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ordu Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ankara-Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR işçileri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler ve kompozisyonlar okundu.

“Türkiye, bugün dünyanın 8. büyük çelik üreticisi”

Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, Türkiye’nin bu gün dünyanın 8. çelik üreticisi olduğuna dikkat çekti. Fabrikanın kuruluş ve üretim sürecini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

“Ülkemizin birliği ve dirliği için, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, milletimize, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. İki gün önce Yenice ilçemizde meydana gelen elim kazada şehit olan Mehmetçiklerimize ve kurum şoförümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizde çelik üretimi ilk kez 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük’te temelleri atılan ve 1939’da işletmeye alınan Kardemir’de başladı. Fatma isimli yüksek fırınımızda ilk Türk Demiri, 10 Eylül 1939’da üretildi. 1939 yılının geri kalan 2,5 aylık döneminde yapılan sıvı ham demir üretimi ise sadece 13 bin tondu. En uzun yollara bir ilk adım, en büyük yapılara bir ilk tuğla ile başlandığı gibi, 3 Nisan 1937 tarihinde temeline konan bir kürek harçla hayat bulan bu yapı, 81 yıl sonra bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüştü. Kardemir, 2017 yılında gerçekleştirdiği 2 milyon 403 Bin tonluk sıvı çelik üretimiyle, artık dünya ölçeğinde üretim yapan bir kuruluştur. 10 Eylül 1939’da, ilk Türk Demiriyle başlayan ülkemizdeki çelik üretimi 2017 yılında 37,5 Milyon tona ulaştı. 1939 yılında dünya sıralamasında yer almayan Türkiye, bugün dünyanın 8. büyük çelik üreticisi, Avrupa’nın 2. büyük çelik üreticisi olmuştur. Bu büyük gelişimde, şüphesiz ki her Karabük’lünün emek ve alınteri vardır. Bu vesileyle, bu fabrikaların Karabük’te kurulmasının talimatını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından gelerek Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına emek ve alın terleriyle katkı veren herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atalarından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için halen alın teri döken tüm çalışanlarımızı da içtenlikle selamlıyorum.”

“2018 hedefi ilk 20 şirket arasına girmek”

2016 verilerine göre Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında Kardemir’in 34. sırada yer aldığını ifade eden Ünal, 2018 hedefinin Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmek olarak açıkladı. Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal şöyle devam etti:

“2016 verileriyle ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında 34. Sırada yer alan, 2017 yılı verileri açıklandığında ise daha üst sıralarda adını göreceğimiz Kardemir’in, 17 aydır görev yapan Genel Müdürü olarak, benim için en zor konuşmalardan birisi de sizlerin huzurunda yaptığım bu konuşmalardır. Çünkü sizlerin huzuruna, dünden daha iyi bir Kardemir’le gelmek zorunluluğum vardır. Ne mutludur ki, Kardemir, 81. yılına, yılların verdiği yorgunlukla değil, 81 yılın verdiği bilgi birikimiyle, yaşadığı acı tatlı tecrübeleriyle köklü sanayi kültürünün kendisine kazandırdığı öz güvenle girmektedir. Kardemir, özellikle 2010 yılından sonra yaptığı 1,2 Milyar doların üzerindeki yatırımlarla hem üretimlerini artırmış, hem ürün çeşitliliği sağlamıştır. Startını verdiğimiz tamamlama yatırımlarıyla birlikte yakın gelecekteki hedefimiz ise 3,5 Milyon tonluk üretime ulaşmaktır. Ama her şeyden daha önemlisi Kardemir, ülkemiz sanayisi için büyük önem taşıyan yüksek teknolojili ürünlere yönelmiştir. Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş olan demiryollarımızın, hükümetimiz tarafından yeniden bir devlet politikası olarak ele alınarak, demiryollarında başlattığı seferberliğin en önemli stratejik ortaklarından biri, 72 metre boya kadar ray üreten Kardemir olmuştur. 2007 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ray Üretim Tesislerinde geçtiğimiz yıl yeni bir yatırımı daha tamamladık. Bu yatırımla rayın kullanım ömrünü ve katma değerini artırdık. Yine demiryolu sektöründe, ülkemizin ithalatla karşıladığı yük, yolcu ve lokomotif tekerlerinin üretilmesi için başladığımız demiryolu teker fabrikasını da bu yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Böylelikle ülkemiz, raydan sonra demiryolu tekerini de ithalatla değil, Kardemir’den karşılayabilecektir. Bu dönemde, Türk Çelik Sektöründe dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunacak, katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermiş olan Kardemir, Çubuk Kangal Haddehanesinde mobilya ve imalat sanayiinde kullanılan yüksek karbonlu yeni çelik kaliteleri üretilerek pazara sunmuştur.”

“Gelecek yıl daha çevreci bir Kardemir”

2017 yılında tüm çevre yatırımlarını başlattıklarını ifade eden Genel Müdür Ünal, “Otomotiv sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan lastik teli, altyapı yatırımları olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan öngerilmeli beton çelikleri, otomotiv, savunma sanayi ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan bağlantı elemanları için gerekli olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Bu üretimlerle rekabet gücümüz daha da artacaktır. 2017 yılında tüm çevre yatırımlarımızı başlattık. Bu yılsonuna kadar bu yatırımları tamamlayarak daha gelecek yıl huzurlarınıza daha çevreci bir Kardemir olarak geleceğiz. Hedefimiz, tüm paydaşlarımızın, Karabüklülerin ve ülkemizin refah ve mutluluğuna katkı sağlayacak sürdürülebilir bir başarıyı yakalamaktır. Bunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin ve halkımızın desteği ile başaracağımızdan şüphemiz yoktur. Bugüne kadar elde edilen başarılı sonuçların gerçekleştirilesinde çok kıymetli katkıları nedeniyle emekli olan ve halen görev yapan tüm çalışanlarımıza, bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm ortaklarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize, her zaman yanımızda olan kamu ve yerel yönetimlere, yöre halkımıza ve sektörlerdeki gelişime ortak akıl ve stratejiyle katkı sunan hükümetimize teşekkür ediyoruz.

81. kuruluş yıldönümümüzü kutluyor, Kardemir ve Karabük’ün gelişimine 81 yıldır emek ve katkı verenlere bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

3 milyon ton üretim hedefi

Törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber ise 3 milyon ton üretim hedefleyen Kardemir ise Filyos Limanı ve Eskipazar OSB yatırımlarının tamamlanmasıyla ağır sanayinin başkenti unvanının perçinleneceğine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Ulusal bağımsızlığını, iktisadi ve sınaî bağımsızlığıyla taçlandırmak isteyen Genç Cumhuriyetin, o günlerdeki tanımıyla “Ağır Demir Sanayi” hamlesinin ilk adımı olarak planladığı, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atıldığı anlamlı günde birlikte olmanın mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Atalarımızın 81 yıl önce temellerini attığı fabrikamız, aynı zamanda bir şehrin doğuşuna da vesile olmuştur. Bugün, aynı zamanda şehrimizin kuruluş günüdür. Fabrikamız, ülkemizin kuruluş gününü kutlayan tek ili olmak ve Cumhuriyet Kenti Karabük unvanıyla anılmak ayrıcalığını bizlere bahşetmiştir. Ağır Sanayinin Başkenti ve Cumhuriyet Kenti Karabük unvanlarını şehrimize kazandıran Fabrikalar Kuran Fabrikamız, bugün de, demiri eriten azmi ve kararlılığıyla şehrimize hayat vermeye, ülkemizin imar ve ihyasında güçlü roller üstlenmeye devam etmektedir. 3 milyon ton üretim hedefleyen fabrikamızla birlikte Filyos Limanı ve Eskipazar OSB yatırımlarının tamamlanmasıyla ağır sanayinin başkenti unvanını perçinleyeceğimize inanıyoruz.”

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptılar.

Tören il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından verilmesi ile sona erdi.

Program da ayrıca Karabük kent Meydanına yapılan Atatürk anıtı da törenle hizmete açıldı.