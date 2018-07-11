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“KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Af konusu gündemdeki tazeliğini koruyor. MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, af konusunda açıklamalarda bulundu. Avşar, “Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor” şeklinde konuştu.

“KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Af konusu gündemdeki tazeliğini koruyor. MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, af konusunda açıklamalarda bulundu. Avşar, “Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor” şeklinde konuştu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:46
“KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Af konusunda konuşan Avşar, “Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de almıştık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı. Olmayacaktır. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir. Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta. Bu affın kişi veya gruplarla hiçbir alakası yok” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ

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