KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Malatya Şubesi’ni ziyaret etti.

Tüfenkci, 24 Haziran’da Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini uygulamaya karar kıldığını belirtti.

Seçimlerden bugüne kadar kabinenin oluşumu, üst düzey yöneticilerin atanması ve icraat noktasında gerekli adımların atılmasına başlandığını kaydeden Tüfenkci, “Bu süreç içerisinde özellikle Türkiye’nin üzerine sistematik bir şekilde gidilmeye başlandı. Zaman zaman bir takım çevrelerin yurtdışı odaklı ataklarını gördük. Türkiye’nin hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturmama adına ortaya koyduğu dirayetli dış politika ve bu dış politika karşısında oyun kurmaya çalışanların oyunlarının bozulması neticesinde bundan rahatsız olanlar özellikle ekonomi üzerinden Türkiye’yi vurmaya çalıştılar” dedi.

NE HUKUKA, NE TEAMÜLLERE, NE DE DEVLET GELENEĞİNE SIĞMAZ

Tüfenkci, Amerika Birleşik Devletleri’nin iki bakana yaptırım uygulama kararına değinerek şöyle konuştu:

“En son geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletlerinin bir ayıbını hep beraber yaşadık. Ne uluslararası hukuka, ne teamüllere, ne de devlet geleneğine sığmayacak şekilde Türkiye’de iki bakanımızla ilgili karar aldılar. Bu karar tabi ki yok hükmündedir ve bir anlamı yoktur. Özellikle Türkiye’de darbe girişiminde bulunan ve her türlü ispatı yapılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başını orada tutarak vermeyenler, PKK’ya ve PYD’ye her türlü yardımı yapanlar, insan haklarını bahane ederek bu terör örgütlerini savunanlar, onların yapmış oldukları zulmü ve insan haklarını kınayamayanlar iki yüzlü bir tavır sergilemektedir.Türkiye’de hukuk sistemi içerisinde verilen bir kararı bahane ederek iki bakan hakkında karar almasını ayıp olarak karşılıyoruz. Bu noktada hükümetimiz mütekabiliyet çerçevesinde gerekli tedbirleri ortaya koydu.”

Dövizdeki yükselişe ilişkin olarak ise Tüfenkci, “Ekonomi yönetimi dövizdeki oynaklığı giderme noktasındaki yol haritasını bayramdan sonra açıklayacağını ifade etti. Gerek Merkez Bankamızla gerekse ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerle, ihracatı daha fazla artırma, tasarrufları artırmakla belli bir noktaya getireceklerine inanıyorum” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ SANAYİMİZİ OLUŞTURMALIYIZ

Yerli ve milli sanayi oluşturmanın önemine dikkati çeken Milletvekili Tüfenkci, “Biz kendimiz teknolojiyi takip edip oluşturmak zorundayız. Deyim yerindeyse kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Özellikle gerek savunma sanayinde gerekse sağlık sektöründe yerlileştirme oranlarımızı hızla yukarılara doğru çekiyoruz. Savunma sanayinde bu oranlar yüzde 68’lere yükseldi. Hedefimiz burada da yüzde 100’e yakın yerli üretimi gerçekleştirebilmek. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bunu gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ’NÜ 2019 BAŞINDA AÇACAĞIZ

Tüfenkci, Malatya’nın büyümesinin, rekabetçi konumunu korumasının, bölge illeri arasında fark edilebilmesinin özellikle bulunduğu bölgenin gelişebilmesi adına çok önemli olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulaştırmadaki altyapı çalışmalarımızı süratle bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Kuzey Çevreyolu’nun hızla bitiriliyor, yine Hekimhan-Sivas yolunun Hasançelebi kısmını bitirdik. Erkenek Tüneli’nin bitirilmesiyle limanlara ulaşımımızı sağladık. Adıyaman-Çelikhan yolunun yeniden projelendirilmesi de Malatya’nın Adıyaman’a yaklaşmasını sağladı. Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelini bitirerek 2019’un başında açmayı hedefliyoruz. Bunlar Malatya’nın bölgesiyle sıkı irtibatını artırma adına önemli alt yapılar.

Organize sanayideki parselasyon işlemlerinin hızlı bir şekilde bitirilip arsa tahsisinin yapılması çalışmaları da meyvelerini vermeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çok daha üst düzeye çıkacak. Vagon Fabrikasının özelleştirme ihalesi yapıldı ve Kızılay tarafında 82 milyon liraya alındı. İnşallah onaylandıktan sonra da hızlı bir şekilde oranın da faaliyete geçmesi noktasındaki taahhütlerimizi yerine getirmiş olacağız.”

KAYISIDA KOOPERATİFLEŞME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Büyük emekler sarf ederek kayısıyı lisanslı depo kapsamı içerisine aldırdıklarını belirten Tüfenkci, “Lisanslı deponun inşasını başlattık. Bittiğinde de kayısının TMO tarafından alımını sağlayacağız. Böylece kayısıda bir destekleme politikasını da geliştirmiş olacağız. Üreticinin bu noktadaki sahipsizliğini gidermiş olacağız. Avrupa’dan Türkiye’de 3 ürüne coğrafi tescil verilmişti. Bunlardan bir tanesi de kayısı oldu. Bu anlamda Malatya, Türkiye’de farkındalık yaratan bir il oldu. Ancak bunun devamını getirmek lazım. Kooperatifleşme ve birlikleşme anlamındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com