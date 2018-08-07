Karanfil Sokağı’n sesini duyun!

Dilek Mahallesi’ne bağlı Karanfil Sokak unutulmuş durumda. Kanalizasyonu, suyu, doğalgazı olmayan Karanfil Sokağı’ndaki toplam 25 hane, bu ülkenin birer vatandaşı olduklarını hatırlatarak, hizmet istediklerini dile getirdiler.

Sokak sakinlerinden Bayram Önal, yaklaşık 50 yıldır Karanfil Sokağı’nda oturduğunu anımsatarak, bu sokakta toplam 25 hanenin bulunduğunu ifade etti.

FOSSEPTİK ÇUKURLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Sokaklarında suyun az aktığını ve kanalizasyon ile doğalgazın fa hiç bulunmadığını dile getiren Önal, “25 hane bulunuyor bu sokakta. Bu hanelerdeki insanlar yaz ve kış burada yaşıyorlar. Biraz ilerideki mahallerde kanalizasyon şebekesi bulunduğu halde, bu 25 hanenin kanalizasyonla bağlantısı yok. Kendi imkânlarımızla fosseptik çukurları açtık. Artık bunlar da yetmez hale geldi. Kuyuları boşaltamıyoruz. Zaman zaman tahliye yaptığımız için kuyuların üstünü yeterli şekilde kapatamıyoruz. Bu da insanların ve hayvanların kuyuya düşme tehlikesine neden oluyor. Diğer yandan hem evlerimize hem çevreye koku yayılıyor. Hem çevre sağlığı hem insan sağlığı açısından sıkıntı çekiyoruz. Yetkililerden talebimiz bir an evvel bize daha önce programa alındığı bildirilen çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca suyumuz ve doğalgazımız yok. Su 1’lik boruyla geliyor. Akmıyor. Bazı zamanlar kesintiye uğruyor. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Neden her şeyden mahrumuz anlayamadık” şeklinde konuştu.