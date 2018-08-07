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Karakol katili şizofreni çıktı

Malatya’da önceki hafta Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan kavgada 2 polis memurunu yaralayan ve Polis Memuru Şerif Dağ'ı (45) boğazını keserek öldüren Sivil Memur Suat Yaltagül'ün (33) ileri derecede şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

Karakol katili şizofreni çıktı

Malatya’da önceki hafta Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan kavgada 2 polis memurunu yaralayan ve Polis Memuru Şerif Dağ'ı (45) boğazını keserek öldüren Sivil Memur Suat Yaltagül'ün (33) ileri derecede şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:47
Karakol katili şizofreni çıktı

9 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü belirlenen Yaltagül'ün ilaç kullandığı, raporunu yenilemek için en son 14 Mayıs'ta gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinde hastalığının arttığı belirlendi.

İLACIN DOZUNU İKİ KATINA ÇIKARDILAR

Yaltagül'ün şizofreni hastalığının arttığını belirleyen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü doktorları, zanlının günlük kullandığı ilacın dozunu iki katına çıkardı.

Yaltagül'ün polis memuru olarak İstanbul'da görev yaparken 9 yıl önce heyet raporuyla silahına el konulduğu ve polislik mesleğinden genel idari hizmetlerde sivil memur statüsüne geçirildiği de ortaya çıktı.

Evli ve 2 çocuk babası Yaltagül'e "Silah taşıması sakıncalı" raporu verildiği ve silahına el konulduğu öğrenildi.

Yaylagül, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
KatilşizofrenHastalıkMalatya
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