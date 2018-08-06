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Karakaya’nın tanıtılması için…

Karakaya Baraj Gölü’nün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Yazıhan ilçesi Dedekargın Mahallesi’nde bin 50 metrelik kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

Karakaya’nın tanıtılması için…

Karakaya Baraj Gölü’nün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Yazıhan ilçesi Dedekargın Mahallesi’nde bin 50 metrelik kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:00
Karakaya’nın tanıtılması için…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı için çalışmaları yapıyor.

KANALİZASYON HATTI TAMAMLANDI

Karakaya Baraj Gölü’ne akan atıksuların kontrolünü sağlamak, sudaki kirlilik oranını azaltmak ve atıksuya bağlı olarak çevreye yayılan kokuları önlemek için, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü KAYHİB ile koordineli olarak çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Yazıhan ilçesi Dedekargın Mahallesi’nde bin 50 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yapan MASKİ, 22 adet muayene, 3 adet parsel bacası çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca 500 kişilik fosseptik deposu inşa etti. Mahallede gerçekleştirdiği kanalizasyon hattı çalışmalarıyla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarına imkân sağladı. MASKİ Genel Müdürlüğü daha sağlıklı ve modern bir şehirde inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyor. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
KarakayaMalatyaKanalizasyonMASKİ
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