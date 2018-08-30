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KARAKAYA’DA MİLYONLUK TEMİZLİK

Karakaya Baraj Gölü’nü turizme kazandırmak ve göldeki kirliliği önlemek için 2015 yılı içerisinde kurulan Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında çalışmalar devam ediyor. 2016’te başlanılan proje 2018’de halen devam ederken, MASKİ bu kapsamda Arguvan Gümüşlü’de 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa çalışmalarına da başladı. Proje için milyonlarca liranın ödenek olarak sunulduğu da edinilen bilgiler arasında.

KARAKAYA’DA MİLYONLUK TEMİZLİK

Karakaya Baraj Gölü’nü turizme kazandırmak ve göldeki kirliliği önlemek için 2015 yılı içerisinde kurulan Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında çalışmalar devam ediyor. 2016’te başlanılan proje 2018’de halen devam ederken, MASKİ bu kapsamda Arguvan Gümüşlü’de 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa çalışmalarına da başladı. Proje için milyonlarca liranın ödenek olarak sunulduğu da edinilen bilgiler arasında.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
KARAKAYA’DA MİLYONLUK TEMİZLİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Arguvan Gümüşlü Mahallesi’ne 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa çalışmalarına başlanıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi’nde 2 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız kapsamında 500 kişilik fosseptik inşa edeceğiz. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN…

Bilindiği gibi Karakaya Baraj Gölü’nün bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) tarafından, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı için çalışmalara başlanmıştı. 2015 yılı içerisinde Karakaya Baraj Gölü’nü turizme kazandırmak ve göldeki kirliliği önlemek için kurulan KAYHİB, Baraj Gölü’ne kıyısı bulunan Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge, Yazıhan, Hekimhan ilçelerinde gerekli fizibilite çalışmalarını yaparak kirliliğin önlenmesi için projeler hazırlamıştı. KAYHİB tarafından hazırlanan projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilmesinin ardından, 14 mahallenin kanalizasyon hattının yapımı için ilgili Bakanlık tarafından 8 milyon 567 bin TL bütçe ayrılmıştı.

1 MİLTON LİRA ÖDENEK

Karakaya Baraj Gölü’ne akan atık suların kontrolünü sağlamak, sudaki kirlilik oranını azaltmak ve atık suya bağlı olarak çevreye yayılan kokuları önlemek için, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Arguvan ilçesi, Gümüşlü, Morhamam, İçmece, Karababa mahalleleri; Kale ilçesi, İkizpınar, Sarıot, Bent mahalleleri, Yazıhan ilçesi, Dedekargın, Tecirli, Ambarcık, Bereketli mahalleleri, Yeşilyurt ilçesi, Bindal, Sütlüce ve Battalgazi ilçesi, Toygar mahallelerine kanalizasyon hattı yapım işi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk etapta 1 milyon 200 bin TL ödenek gönderildiği ve çalışmalara başlandığı bildirildi. Çalışmaların 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan, Karakaya Baraj Gölü gelişim bölgesi alanının bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, turizm niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara önem veren KAYHİB, kültür ve turizme ilişkin sosyal, teknik ve alt yapı konularında yeni yatırımlara devam edeceği belirtildi. (HABER MERKEZİ-TÜRKAN YILDIZ) busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
KarakayaTemizlik
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