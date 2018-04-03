Karacabey’de pelikan sayımı başladı

Bursa’nın Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliği ile bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen pelikan sayımı başladı.

Esentepe Mahallesi’nde gün boyu süren faaliyette gündüz ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi. Öğrencilere yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgiler verildi. Akşamüstü ise pelikan sayımı yapıldı. Gün boyu 200’e yakın pelikan sürüsü gözlemlendi. Yetkililer tarafından göç dönemi olduğu için bu sayının az olduğu ve diğer günlerde bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi.

Gözlemciler Esentepe mevkiine hâkim bir tepeden pelikanların göçlerini dürbün ve teleskoplarla izledi. Türkiye’de ak pelikanlarla alakalı ilk defa böyle bir faaliyet gerçekleştirildiği öğrenildi. Avrupa’da da göçmen kuşların popülasyonu ile ilgili ciddi bir veri olacak bu sayımın diğer ülkelerin uzmanlarınca da yakından takip edildiği belirtildi.