Karacabey’de binlerce kişi Mehmetçik için yürüyecek

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak maksadıyla yürüyüş düzenlenecek.

10 Şubat Cumartesi günü tertiplenecek yürüyüş, saat 15.30’da Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu önünden başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Kahraman ordumuza destek olmak için bütün sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımızla cumartesi günü anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı Türk bayrakları ile yürüyüşe davet ediyorum” dedi.