Karaaslan: "Her şehrin kendi 2023 vizyonu olması gerektiğinden yola çıktık"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonu olması gerektiğinden yola çıkıp bir yolculuğa başladıklarını vurgulayarak, "Her şey hayal kurmakla başlar. İlk kez sizinle bir şehrin çevresini, değerlerini, tabiat varlıklarını, doğal değerlerini, kültürel farklılıklarını konuşmak için bir araya geldik" dedi.

Karaaslan, "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında Mersin’de kanaat önderleriyle bir araya geldi. Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda Karaaslan’a AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Burada konuşan Çiğdem Karaaslan, bugün Mersin’i konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bu çalışmanın birlikte olmak için anlamlı olduğunu kaydeden Karaaslan, “Bugün şehrin farklı dinamiklerini temsil eden bütün tarafların aynı masa, aynı ortak amaç için buluşturmak bizler için çok önemli. Bugün Mersin’i konuşacağız. Bugün bu şehrin geleceğini konuşacağız. Bugün özellikle çevre, şehir ve kültür değerleri üzerinden şehrimizi 2023 ve ötesiyle ilgili hayallerimizi konuşacağız. Hayaller kısmını çok önemsiyoruz çünkü biliyoruz ki her şey bir hayal kurmakla başlar. O hayale sıkı sıkıya sarılarak, o hayale gerçeğe dönüştürerek ve bu iddialı, bu hedefe hakikaten ulaşma noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstererek biz bunu gerçeğe dönüştürebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun defalarca örneklerine şahitlik etmiştir. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için ortaya çok güçlü bir hedef koyduk ve adına 2023 hedefleri dedik. 2023 hedefleri kapsamında ülkemizi dünyanın lider ülkesi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda bütün alanları hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şehrin kendi 2023 vizyonu olması gerektiğinden yola çıktık"

Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonu olması gerektiğinden yola çıkarak bir yolculuğa başladıklarını kaydeden Karaaslan, "Ben bunu bir keşif olarak adlandırıyorum çünkü gittiğimiz her şehirde o şehri sizlerle birlikte yeniden keşfediyoruz. Bunu yaparken bir yöntem veya bir metot izlemiyoruz. Şehir sadece yapılardan ibaret olmadığı gibi tek bir bakış açısıyla da anlaşılamayacak kadar dinamik yapı. O yüzden farklı yöntemler izliyoruz. Mesela otobüs yolluyoruz şehirlere. Bunun amacı o şehirde yaşayanlarla, o şehri hissedenlerle tam da o şehrin kalbi dediğimiz meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında buluşmak. Bu yapılırken diğer taraftan şehrin dinamikleriyle bir araya geliyoruz. Şehrin kanaat önderleriyle her masamızda akademiye, bilimi de temsil eden bir hocamızın moderatörlüğünde bu tartışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan 15 tane genç, dinamik, yüksek lisans öğrencisini o şehre gönderiyoruz. Onlar o şehirde 2 gün boyunca bir saha analizi yapıyorlar. Milletvekillerimizle Ankara’da bir araya geliyoruz. Şehrin ön raporunu hazırlıyoruz. Kısacası bütün dinamikleriyle bu şehrin röntgenini çekmek, analizini yapmak ve sorunları masaya yatırmak üzere, dolayısıyla hedefe dönüşebilecek alanları tespit etmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını Rabbim bize nasip eder" diye konuştu.

"İlk kez böyle bir çalışmayla bir araya geliyoruz"

Türkiye’nin hep ebedi kalacağının altını çizen Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz tarihin bu döneminde kendi alanlarımıza giren sorumluluklarımızla en iyisi yapmak için mücadele vereceğiz. Hele ki içinden geçtiğimiz bunca zor zamanlarda. Bizi bir arada tutan en önemli gücümüz tıpkı bu salonda olduğu gibi omuz omuza durduğumuzda, birbirimizden aldığımız güç. Bugün Mersin’de tıpkı diğer 30 büyükşehirde gerçekleştirecek olduğumuz gibi bu çalışmayı bu amaçla gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak son 15 yılda Türkiye’de yaptıklarımızı anlatmayacağım. Vicdanı olan herkes zaten yapılan çalışmaları görüyordur. Tabi bütün bu başarının altındaki en önemli sır herhalde halktan aldığını gerçeğe dönüştürebilme, onu yasaya, onu bir takım düzenlemelere dönüştürüp hayata geçirebilme konusundaki başarımızdır. Bu yönüyle baktığımızda çok yeni bir şey yapmıyoruz. Zaten bu bizim sürekli uyguladığımız yöntem ama bir yönüyle çok farklı. İlk kez sizinle bir şehrin çevresini, değerlerini, tabiat varlıklarını, doğal değerlerini, kültürel farklılıklarını konuşmak için bir aradayız. Bu bize ışık tutacak, bu bize yol gösterecek. Mersin’de son dönemde çok güzel gelişmelerin olduğunu biliyorum. Bu şehir bir sanayi, lojistik, turizm, tarih şehri. Bu şehir hakikaten hikayesi olan, birimi olan, arkasında çok derin bir iz bırakmış ve bence geleceğe iz bırakma iddiasında olan bir şehir. Bu şehir artık bir enerji şehri. Bu şehir Türkiye’nin yarım asırlık rüyasının gerçekleştiği, Akkuyu Nükleer Santrali ile hakikaten dünya çapında bir projeye ev sahipliği yapacak bir şehir. Biz sizi dinlemek için buradayız. İnşallah hep beraber bu değerlendirmeleri, katkıları birlikte yol haritasına dönüştüreceğiz. Biz yola çıkarken dedik ki, bir şehri anlamanın en güzel yolu o şehre giden yoldur ve onun için buradayız."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.