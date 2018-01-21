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Afrin harekatında son durum!
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Kara harekatının başlangıç bölgesi İHA tarafından görüntülendi

Başbakan Binali Yıldırım’ın kara harekatının başladığı nokta olarak açıkladığı Gülbaba mevkisi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Harekatın başladığı karakol çevresinde onlarca tank, fırtın obüs, top ve zırhlı araçlar hazır bekliyor.

Kara harekatının başlangıç bölgesi İHA tarafından görüntülendi

Başbakan Binali Yıldırım’ın kara harekatının başladığı nokta olarak açıkladığı Gülbaba mevkisi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Harekatın başladığı karakol çevresinde onlarca tank, fırtın obüs, top ve zırhlı araçlar hazır bekliyor.

21 Ocak 2018 Pazar 14:22
Kara harekatının başlangıç bölgesi İHA tarafından görüntülendi

Başbakan Binali Yıldırım’ın kara harekatının başladığı nokta olarak açıkladığı Gülbaba mevkisi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Harekatın başladığı karakol çevresinde onlarca tank, fırtın obüs, top ve zırhlı araçlar hazır bekliyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ve harekatın başladığı Gülbaba Hudut Taburu’na ait Çalkaya Sınır Karakolu, İHA tarafından görüntülendi. Karakol ve çevresi Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilince basın mensuplarınını girişi de yasaklandı. Karakolun girişinde ve çevresinde onlarca tank, fırtına obüsler, toplar ve zırhlı araçlar Afrin’e geçiş için beklerken, bekleyen araçlara mühimmat ve ikmal yapılıyor.

Karakol çevresindeki sınır hattında koşullu birlikler tarafından ise zaman zaman Afrin’e top atışları yapılıyor.
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