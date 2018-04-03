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 KAR UYARISI GELDİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 KAR UYARISI GELDİ

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

03 Nisan 2018 Salı 16:39
 KAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı da kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kar UyarısıKar Yağacak
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