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Kapı açan sevimli kedi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde emekli öğretmenin bitkin halde bulup sahiplendiği kedi, şimdi acıktığı zaman evin kapısını kendi açmaya başladı.Karlıova ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası 64 yaşındaki...

Kapı açan sevimli kedi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde emekli öğretmenin bitkin halde bulup sahiplendiği kedi, şimdi acıktığı zaman evin kapısını kendi açmaya başladı.Karlıova ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası 64 yaşındaki...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:20
Kapı açan sevimli kedi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde emekli öğretmenin bitkin halde bulup sahiplendiği kedi, şimdi acıktığı zaman evin kapısını kendi açmaya başladı.

Karlıova ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası 64 yaşındaki emekli öğretmen Hulki Karadaş, bitkin halde bulduğu kediye sahip çıkarak adını da renginden dolayı "Sarı" koydu. Havyan sevgisiyle bilinen Karadaş’ın, diğer kedileriyle birlikte büyüttüğü "Sarı" şimdilerde evin hem neşesi hem de maskotu oldu. Diğer kedilere öncülük eden "Sarı"nın acıktığı zaman yuvasından çıkarak evin dış kapısını zıplayarak açması ise görenleri şaşırtıyor.

Kediyi soğukta bitkin bir şekilde bulduklarını aktaran Hulki Karadaş, "Ekmek bile yiyemiyordu. Eve getirdim bize tam alıştı. Yemek, süt, çorba verdik. Şimdi peşimizde dolaşıyor, çok akıllı" dedi.

Kedisinin acıktığı zaman kapıyı çaldığını aktaran Karadaş, "Kapı açılmayınca kolundan tutuyor indiriyor aşağı. Arkadaşlarıyla içeri giriyor biz de uyanıyoruz yiyeceğini hazırlıyoruz. Sonra tekrar gidiyor oynuyor acıktığı zaman tekrar geliyor" diye konuştu.

İnsanların hayvanları sevmesi tavsiyesinde bulunan Karadaş, kendilerinin ailece kedileri çok sevdiklerini ve kedilere ısıtmalı yer yaptığını kaydetti.
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