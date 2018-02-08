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Kapadokya’yı Ocak ayında 102 bin 540 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk ayında 102 bin 540 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Geçtiğimiz yılın ilk ayına göre bölgeye iki katından daha fazla turist akını yaşandı.Geçtiğimiz...

Kapadokya’yı Ocak ayında 102 bin 540 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk ayında 102 bin 540 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Geçtiğimiz yılın ilk ayına göre bölgeye iki katından daha fazla turist akını yaşandı.Geçtiğimiz...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:35
Kapadokya’yı Ocak ayında 102 bin 540 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk ayında 102 bin 540 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Geçtiğimiz yılın ilk ayına göre bölgeye iki katından daha fazla turist akını yaşandı.

Geçtiğimiz yılın ilk ayında 44 bin 532 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesini, bu yılın aynı ayında yüzde 130 artarak 102 bin 540 turist ziyaret etti. 47 bin 901 kişinin gördüğü Göreme Açık Hava Müzesi listenin başında yer aldı. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise 22 bin 64 ziyaretçi ile Kaymaklı Yeraltı Şehri ve 13 bin 814 ziyaretçi ile Derinkuyu Yeraltı Şehri yer aldı.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
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