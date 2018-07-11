Kanser ilaçlarının ücretsiz olmasına ilginç yorum

Son günlerde sağlık alanında devrim gibi düzenlemeler geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle hastaların düzenlemeden önce büyük mağduriyetler yaşadığı kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarına ilişkin her türlü ilave ücret ile fark ödemesinin kaldırılmasını ve yayımlanan son KHK’da bundan sonra 112 acil çağrı merkezine asılsız ihbarla meşgul edenlere 250 TL idari para cezasının verileceğini değerlendiren Hasta Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Özden, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarına ilişkin her türlü ilave ücret ile fark ödemesinin kaldırılması hakkında konuşan Başkan Özden, dünyada karşı teşhisi konulmuş olan kanser hastalığına karşı alınan tedbirlerin sadece ilaç ve cerrahi şekilde alınmaması gerektiğini söyledi.

TEREDDÜTLERİM VAR

Kanser hastalığına dünyaca el atılması gerektiğini belirten Başkan Özden, “Kanseri tetikleyen, kanser hastalığının oluşmasına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bir gayret göstermek gerekir. Dünyada birçok hastalığa karşı ilaç bulunduğu halde, kanser hastalığını tedavi edecek, azaltacak ilaçlar ne hikmetse bulunamıyor. Bu konuda biraz pasif kalınıyor gibi geliniyor bana. Acaba bu kanser hastalığının üzerinden trilyonlarca para kazanan sektörler bu durumu örtbas mı ediyor? Bu konuda benim tereddütlerim var. Bu bir ülkenin, bir bakanın üstesinden gelecek bir durum değil. Dünyaca buna el atılmalı” şeklinde konuştu.

HASTALARIN LEHİNE TEDBİRLER ALINIYOR

Bazı özel nedenlerden dolayı kanser hastalığına yakalanan kişinin tedavisine devletin destek vermemesi gerektiğini dile getiren Başkan Özden, “Amerika’da yapılan araştırmada bir örneği vereyim. Hasta doktora gidip de eğer bunun hastalığı sigaradan kaynaklanan bir kanser türüyse bunun tedavisi için yapılan masrafı devlet karşılamak istemiyor. Çünkü bunun keyfi bir neden dolayı ortaya çıktığı belirtiliyor ve bunun bedelinin ödenmeyeceği dile getiriliyor. Bu uygulama bana göre mantıksal olarak doğru. Çünkü sigara ve içki tiryakiliğinin bir getirisi var ve bunları elinin tersiyle itip içmeyeceksin; mantıklı. Bizde de tam tersi. Hükûmetimiz kanser hastalığına karşı hastaların lehine birtakım tedbirler alıyor. Ancak vatandaş içki veya sigaradan dolayı herhangi bir kanser hastalığına yakalanmışsa bunun tedavisinin yapılması, tedavisinin masrafının karşılanması bana göre uygun değil” diye konuştu.

AMBULANSLAR TRAFİĞE TAKILIYOR

112 acil çağrı merkezini asılsız ihbarla meşgul edenlere 250 TL idari para cezası verileceğini de değerlendiren Başkan Özden, “Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesinin 112’nin çok geç hastaya ulaşması. Aslında bunun birçok sebebi var. Ambulanslar trafiğe takılıyor, araçlar ambulansa yol vermiyorlar, ambulanslar girdiği mahallelerde de zorluklar çekiyorlar. Bundan dolayı da gecikmeler oluyor. Bunun dışında bazı vatandaşlar, hiç yoktan ufak bir baş dönmesiyle rahatsız olsa da 112’yi çağırıyorlar. Bunun dışında 112’yi çağırıp da meşgul edenler de var. Bana göre yayınlanan bu karar yerinde bir karar. Ayrıca trafikte ambulansa yol vermeyen araçlar için de bir tedbir getirilmeli” ifadelerini kullandı.