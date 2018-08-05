Kan bağışında yüzde 100 başarı

Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Osman Özgül, temmuz ayı kan bağışı oranını değerlendirdi. Geçen yıl ile bu yılki temmuz ayı kan bağışını oranını karşılaştırarak sözlerine başlayan Dr. Özgül, 2017 Temmuz ayında 5 bin 282 ünite kan aldıklarını hatırlattı.

4 BİN 400 ÜNİTE KAN ALMIŞTIK

2018 Temmuz ayında ise 6 bin 2 ünite kan bağışında bulunulduğunu dile getiren Dr. Özgül, “Evet, kan bağışı artışımız var. Fakat bu artışımız bizim rutin faaliyetlerimiz içerisinde. Özverili olan arkadaşlarımızın sağduyulu olması ve bağışçıların biraz artması bunlarda bize etken. Fakat biz bir önceki ay Ramazan ayında biz ciddi bir şekilde çalıştık 4 bin 400 ünite kan almıştık. Ramazan ayında etkisini burada görüyoruz. Sadece bir ay içerisinde bin 600 ünitelik bir artış olmuş. Fakat önümüzdeki aylarda da 6 bin sayısının yaklaşık 7 binlere kadar çıkmasını planlıyoruz” diye konuştu.

DÜŞÜŞLERİN ÖNÜNE GEÇTİK

Kan bağışı düşüşlerinin önüne geçmek için çok çalıştıklarını söyleyen Dr. Özgül, “Şimdi bağ, bahçe işleri kalmadı. Şu an da mesela biz eylül ayı içerisinde 6 bin 300 ünite, ekim ayı içerisinde 6 bin 400 ünite kan almayı planlıyoruz. Bunlar önümüzdeki dönemlerde hem milli eğitim faaliyetlerinin başlaması, üniversitelerin açılması hem de şu anda tatil olan resmi kurum ve kuruluşların mesailerine başlamasıyla kan bağışının artacağını öngörüyoruz. Zaten biliyorsunuz bir dönem sıcaklar aşırı bastırdığında meydanlarda kimse yoktu. O dönemlerde bizim birkaç ünite düşüşlerimiz oldu. Fakat bu düşüşleri engellemek için de biz haftanın 7 günü bölgemize kan bağışı alarak bu düşüşlerin önüne geçmeye çalıştık. Bu düşüşlerin önüne de geçtik” şeklinde konuştu.

9 GÜNLÜK TATİLDE HEDEFLERİMİZ VAR

“Temmuz ayı içerisinde de kan bağışı hedefimizi yüzde 100 oranında tutturduk” diyen Dr. Özgül, şunları kaydetti:

“Ama bu başarı hakikaten haftanın 7 günü çalışmamızla mümkün oldu. Çünkü hedefimiz 6 bindi. Biz hedefimizi 6 bin 2 ile kapattık. Yani başarımız yüzde 100 oldu. Umuyoruz ki bu önümüzdeki dönemlerde de bu şekilde başarı sağlarız. Bizim bu ay aslında ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü Kurban Bayramı resmi olarak artık 9 gün tatil olduğunu biliyoruz. Bu 9 günlük tatilde yine hedeflerimiz var. Çalışmalarımız aksayacak ama biz istiyoruz ki ağustos ayı içerisinde de hem hedeflerimizi tutturma noktasında olsun hem de ihtiyacı olan hastanelerin kan ve kan örneklerinin karşılanması noktasında bir sıkıntı yaşamamak. Biz 9 günlük resmi tatilde yine meydanlarda olacağız. Bayramın üçüncü günü itibariyle meydanlarda kan bağışı almayı planlıyoruz.” busabahmalatya.com