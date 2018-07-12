Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Kamyon araçların içine daldı, 1 asker yaralandı

Malatya'da bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların içine daldı. Biri askeri araç olmak üzere 3 otomobile çarpan kamyon, 1'i asker 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kamyon araçların içine daldı, 1 asker yaralandı

Malatya'da bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların içine daldı. Biri askeri araç olmak üzere 3 otomobile çarpan kamyon, 1'i asker 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
Kamyon araçların içine daldı, 1 asker yaralandı

Kaza Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan T.K. yönetimindeki 44 DM 341 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 44 JAA 107 plakalı K.G. idaresindeki askeri araca daha sonra da R.B. idaresindeki 02 BB 224 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 FY 046 plakalı otomobile çarptı. Kazada askeri aracın içinde bulunan asker M.B. ile diğer araçtaki sürücü M.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kamyon KazasıAsker YaralanmaMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'nın büyümesi, gelişmesi konuşuldu
Malatya'nın büyümesi, gelişmesi konuşuldu
Malatya ‘Müzik Hayattır’ programına konuk oldu
Malatya ‘Müzik Hayattır’ programına konuk oldu
Arguvan'a Nazım Hikmet heykeli
Arguvan'a Nazım Hikmet heykeli
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim