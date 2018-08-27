Kamp bitti sıra seminerde

Türkiye Escrima Kali Federasyonu, eylül ayı içerisinde gerçekleştireceği büyük seminer için Doğanşehir’de bir hazırlık kampı düzenledi. Türkiye’nin değişik illerinde 30 sporcunun katıldığı bir günlük kampta neler yaptıklarını anlatan Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, BUSABAH’a konuşarak, Malatya’nın Escrima Kali sporunun lokomotifi olduğunu söyledi.

Türkiye Escrima Kali Federasyonu olarak Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir günlük kamp yaptıklarını dile getiren Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Grand Master Mustafa Günaydın, kampa Türkiye’nin değişik illerinden sporcuların katıldığını ifade etti.

SPORCULARIMIZ BİR NEVİ KAYNAŞTILAR

Eylül ayı içerisinde Malatyalıları gururlandıracak büyük bir müjde vereceğini de belirten Günaydın, “Kampımıza Elazığ başta olmak üzere Ankara ve değişik illerden toplamda 30’dan fazla sporcu katıldı. Kampımız küçük kapsamlıydı. Ancak bu bir hazırlık kampı oldu. Çünkü eylül ayı içerisinde Malatya’da çok büyük bir seminer ile kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kampımız en az 3 gün sürecek ve kampımıza 35 ilden spor katılacak. Bu bir günlük kampımızda sporcularımıza yoğun bir antrenman programı uyguladık. Daha sonra yorulan sporcularımız için mangal yaparak, onlarla yine bir araya geldik. Çok güzel bir sohbet ortamı oluşturduk ve sporcularımız bir nevi kaynaştılar. Biz Malatya olarak Türkiye’de Escrima Kali’nin lokomotifi durumundayız. İleriki günlerde önemli ve çok güzel müjdelerimiz olacak” diye konuştu. busabahmalatya.com