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Kale’de Yenileme Çalışması

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., 2018 yılı Küçük Ek Tesis (KET) kapsamında Kale ilçesinde yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.

Kale’de Yenileme Çalışması

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., 2018 yılı Küçük Ek Tesis (KET) kapsamında Kale ilçesinde yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:13
Kale’de Yenileme Çalışması

Fırat EDAŞ, Malatya’da KET dâhilindeki yenileme çalışmalarına ara vermiyor. Kale ilçesine bağlı Gülenköy Mahallesi’nde abonelerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlayabilmek için yaklaşık 750 metre AG şebekesini ve 890 metre AG/OG şebekesini yeniledi. Tesis için toplamda 235 bin TL’lik yatırım harcaması yapan Fırat EDAŞ, yaptığı çalışmayla Gülenköy Mahallesi’nin aydınlatma problemini de giderdi.

KUŞ ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çalışmalar kapsamında bahçe içerisinden geçen, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan elektrik şebekelerinde gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirildi. Özellikle bölgenin coğrafi koşullarından ötürü kuş geçişlerinin fazla olması ve buna bağlı olarak; şebekede meydana gelen kuş çarpılmalarına karşı gerekli koruyucu önlemleri aldı. Böylece bölgede hem elektrik kesintilerinin hem de çarpmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçilmiş oldu. (Bülten)

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