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Kalan: Erdoğan'a inancımız tam

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yeni hükûmet sistemi ve yeni kabine ile ilgili yazılı bir açıklaması yaptı. Kalan, “Yeni Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Kalan: Erdoğan'a inancımız tam

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yeni hükûmet sistemi ve yeni kabine ile ilgili yazılı bir açıklaması yaptı. Kalan, “Yeni Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
Kalan: Erdoğan'a inancımız tam

Kalan, “24 Haziran’da gerçekleşen seçim sonucunda Türk milletinin vermiş olduğu kararla, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi yürürlüğe girmiş ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu kararla milletimiz, istikrar, huzur ve güvenden yana tavır almıştır. Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, Güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir.17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi FETÖ eliyle organize edilen hain girişimlere karşı dik duruşu ve sergilediği güçlü liderlikle halkına güven, dünyaya ise ülkemizin birliğine yönelik önemli bir mesaj veren Yeni Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz” sözlerini kaydetti.

“MESELEMİZ TÜRKİYE OLSUN”

“Türkiye’nin Kaybedecek Zamanı Yok” diyen MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan,''Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir. MÜSİAD olarak, “Meselemiz Türkiye Olsun” diyerek bu yolda ülkemize katkı yapmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Anadolu’nun bizlere kadim mirası olan kardeşlik ruhu ve barışa olan inancımızdan vazgeçmeden, yalnızca ülkemizin refahı için çalışacağız. Yeni yönetim sistemimizin ve yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KalanMÜSİAD
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