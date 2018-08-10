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Kalan'dan dolar açıklaması

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, doların yükselmesi ile ilgili olarak, "Bu günler geçicidir kalıcı olan memlekettir, telaşa gerek yok, paniğe gerek yok. Bu anlamda dolar yükselmiş, dolar çıkmış yatırımcı dolara göre gitmesin istiyoruz. Memleketin faydasına yatırım yapması gerekiyorsa o yatırımı yapsın" dedi.

Kalan'dan dolar açıklaması

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, doların yükselmesi ile ilgili olarak, "Bu günler geçicidir kalıcı olan memlekettir, telaşa gerek yok, paniğe gerek yok. Bu anlamda dolar yükselmiş, dolar çıkmış yatırımcı dolara göre gitmesin istiyoruz. Memleketin faydasına yatırım yapması gerekiyorsa o yatırımı yapsın" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:22
Kalan'dan dolar açıklaması

AK Parti Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Yalçınkaya, kendilerine destekten dolayı MÜSİAD Başkanı Kalan'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, "MÜSİAD olarak misyonumuz ve vizyonumuz gereği olarak ülkemizin hayrına yönelik her oluşum ve her siyasi parti, dernek sivil toplum kuruluşu ile beraber hareket ederiz. Körü körüne bağlılık ve körü körüne karşı çıkmak bizde olmaz. AK Partinin bu gün ortaya koymuş olduğu dava bizim inandığımız bir dava ve bu davayı destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ekonominin bu günlerde durgunlaştığını belirten Kalan, "Bu günler geçicidir kalıcı olan memlekettir, telaşa gerek yok, paniğe gerek yok. Bu anlamda dolar yükselmiş, dolar çıkmış yatırımcı dolara göre gitmesin istiyoruz. Memleketin faydasına yatırım yapması gerekiyorsa o yatırımı yapsın. Gelecek aydınlıktır hiçbir problem yoktur. Ekonomimizi dolarla götüremeyiz, dolar yokmuş gibi yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DolarMÜSİAD Malatya şube Başkanı Hüseyin Kalan
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