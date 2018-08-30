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Kahtalı’dan değerlendirme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gündeme dair konuştu.

Kahtalı’dan değerlendirme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gündeme dair konuştu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:12
Kahtalı’dan değerlendirme

Kahtalı, özetle şunları kaydetti:

“Ülkemizde yeni hükümet sistemine geçişle beraber ekonomimizin en önemli gündem maddelerini, başta stratejik sektörler olmak üzere katma değerli üretimi arttıran, dışa bağımlılığı azaltan ve cari açığı düşürecek sektörlerimiz oluşturacaktır. Stratejik sektörlerde sağlanacak değişim ve dönüşümün yeni dönemde ekonomi politikalarımızın en önemli öncelikleri arasında yer alacak. Ülkemizin kaynaklarını, stratejik sektörler olarak tanımlanan yani katma değeri yüksek, dışa bağımlılığı azaltacak ve cari açığı azaltan alanlara yönlendirmek için gayret içerisinde olacağız. Savunma sanayimiz, enerji sektörümüz ve ağır endüstriyel üretim sanayimiz ile bir ekonomi destanı yazdık ve yazmaya devam ediyoruz. Örneğin savunma sanayimiz ile bir taraftan katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatı gerçekleşirken, diğer taraftan gerçekleşen büyük savunma projeleri sayesinde nitelikli iş gücü yetiştirerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Bizler, bu performans sayesinde 2000’li yılların başına kadar savunma sanayiinde yüzde 80’e yakın oranda dışa bağımlıyken, 2018 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 35 seviyelerine düşmüştür. Ayrıca, savunma sanayiinde son 16 yılda gösterdiği performans sayesinde savunma sanayii üretiminde yerlilik oranımız yüzde 20’den yüzde 65’e yükseltmiştir. Savunma sanayii, ekonomide stratejik alanlarda yani üretimi artırmanın ve dışarıya bağımlılığı azaltmanın yanında ekonomimizin diğer alanlarına da çok ciddi bir katkı sağlamaktadır.” (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Hakan KahtalıDeğerlendirme
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