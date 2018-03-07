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Kadınların vicdan konvoyu Antalya’dan yola çıktı

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) adlı sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde organize edilen "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu" Antalya’dan yola çıktı.Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen,...

Kadınların vicdan konvoyu Antalya’dan yola çıktı

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) adlı sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde organize edilen "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu" Antalya’dan yola çıktı.Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen,...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:22
Kadınların vicdan konvoyu Antalya’dan yola çıktı

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) adlı sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde organize edilen "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu" Antalya’dan yola çıktı.

Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek, özgürlüklerini talep etmek üzere oluşturulan, “Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu’’na katılmak isteyen 44 kadın için, Hacı Yusuf Öztürk Cami önünde uğurlama töreni düzenlendi. Boyunlarında al yazmalar bulunan kadınlar eşleri ve çocukları ile vedalaştı.

Ellerinde, ”Kadını koru insanı koru” dövizleri taşıyan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan İHH Antalya Üyesi Yasemin Arslan, Suriye İnsan Hakları kuruluşlarının verilerine göre Mart 2011’den bu yana tutuklanan kadın sayısının 13 bin 581’e ulaştığını belirtti.

Suriye savaşı sırasında, Suriye rejim güçleri tarafından tutulan ve halen hapishanelerde olan kadın sayısının 6 bin 736 olduğunu kaydeden Arslan, “Bu sayının 6 bin 319’u yetişkin, 417’si kız çocuğudur. Bunlar sadece resmi cezaevlerinde tutulanlardır. Suriye’de savaş sırasında kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulmalar, uluslararası hukuka göre savaş suçu insanlığa karşı suç niteliğindedir. Gerçek şu ki, Suriye rejimi kadınlara tecavüz ve saldırıyı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır.” diye konuştu.

"Kadınların sesi"

Dünyanın 4 bir yanından kadınlar olarak, Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini duyurmak, serbest bırakılmalarını sağlamak için dünyaya bir çağrı olarak “Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu” ile yola çıktıklarını belirten Arslan, “Amacımız kadınların Suriye’de savaşın başından buyana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek; haksız şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak; tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan duanın ardından kadınlar, eşleri ve arkadaşlarıyla vedalaşıp otobüse bindi.

Antalya’dan bir otobüsle yola çıkan kadınlar ’Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında 8 Mart’ta Hatay Fuar alanında diğer iller ve ülkelerden gelen kadınlarla birlikte ortak basın açıklamasına katılacak.
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