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“Kadınlara zarar vereceğini düşünüyorum”

'Nafaka Sistemi' ile ilgili bir düzenlemeye gerek olmadığını ifade eden HİMYAÇDER Genel Başkanı Ece Budan, bunun kadınlara zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

“Kadınlara zarar vereceğini düşünüyorum”

'Nafaka Sistemi' ile ilgili bir düzenlemeye gerek olmadığını ifade eden HİMYAÇDER Genel Başkanı Ece Budan, bunun kadınlara zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:29
“Kadınlara zarar vereceğini düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında nafaka sisteminin adil bir hale getirilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Nafaka Sistemi' ile ilgili bir programın düzenlendi. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantı hakkında konuşan Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuk ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇDER) Genel Başkanı Ece Budan, BUSABAH gazetesine konuştu.

HİMYAÇDER olarak nafakayla ilgili bir düzenlemeye çok sıcak bakmadıklarını ifade eden Başkan Budan, zinanın suç olarak çıkarıldığı bir noktada kadının haklarının nasıl olacağı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

NE KADAR ADALETLİ BAKILACAK

Budan, “Burada bir kıstas konmuş, ülkemizde zina suç olmaktan çıkmış. Kadın üzerinden yapılabilecek birçok haksızlık var. Ben bunun kadınlarımıza zarar vereceğini düşünüyorum. Böyle bir yasanın olduğu ülkede kadına hangi şartlarda kusur bulacaksınız ki, ona nafaka ödenmemesini sağlayacaksınız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
100 Günlük Eylem PlanıRECEP TAYYİP ERDOĞANEce Budan
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