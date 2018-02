“KADINLARA GEREKEN DEĞER VERİLMİYOR”

İnönü üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalar Topluluğu tarafından “Başarıya Giden Yol” Konferansı düzenlendi.

Gerçekleşen konferansa; MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Vehbi Bayhan, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yetkin Gök, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul, “Türk toplumunda kadın, eş, anne günlük hayatta karşılaştığımız birçok soruna çözüm üreten eşsiz varlıklardır. Erkeklerin üstesinden gelemeyeceği birçok soruna dahi kadınlar bu sorunların üstesinden gelmektedir. Kadınların ön sezgileri sorumlulukları duyguları birçok kişi bir arada yapabilme özelliğine sahiptirler. Çalışma alanında kadınlar atom karınca gibidir. Kolay iletişim kurmaları sabırlı olabilmeleri kadınlara iş dünyasında birçok avantaj sağlayabilmektedir. Ülkemizde kadınlara gereken değer verilmiyor. Bu acı bir gerçek kadınların normalde baş tacı olmaları gerekiyor. Öncelikle kadınlarımız bir annedir. Kadınlar manevi olarak çok güçlüdürler, duygusaldırlar, vicdanlıdırlar ve fedakardırlar” sözlerini kaydetti.

TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Kadınların bir insanda olması gereken bütün özellikleri daha doğuştan kendi bünyesinde doğduğunu kaydeden Yurdakul şöyle devam etti:

“Kadınların toplum için istediği yere gelebilmeleri için öncellikle kendilerini daha sonra aile bireylerinin ve diğer toplumun üyelerinin kadına olan bakış açısı değişmelidir. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en büyük şartlarından biri de kadınların iş yaşamına katılmaları ve kadın istihdamının artırılmasıdır. Bu anlamda kadınlara mesleki eğitim veren kursların ile iş edinme kurs ve programların artırılması gerekir. Bu kurslara kadınların katılmalarını sağlanması, nitelikli iş ortamların oluşturulması kadın istihdamını artırmaktadır.”

KADINA ŞİDDET…

Kadınların çalıştırılmaması ve şiddet görmeleri geri kalmış ülkelerde uygulanan yöntem olduğunun altını çizen Yurdakul, “Bir ülkenin devlet yapısının düzgünlüğü o ülkenin kadınlara verdiği değerdir. Kadınların iş gücüne katılma oranıyla ilgili 145 ülke arasında yapılan araştırmada Türkiye, 131’inci sırada yer almaktadır. Eğer ‘ülkemizde kadın erkek eşitliği var’ diyorsak kadının hak ettiği ve kazandığı hakların ona verilmesiyle ilgilidir. Çalışma hayatında sorunların çok olması, kadın erkek eşitsizliğin çok olması kadınlar için dezavantajdır. En önemlisi ise eğitim seviyesinin düşüklüğüdür. Kadınların en çok çalıştığı sektör, ev hanımlığı olmaktadır. Kadınların en az çalıştığı sektör ise üst düzey yöneticiliğidir. Kız çocukların iyi bir eğitim almaları şarttır. ‘Hadi Kızlar Okula, Kardelenler ve Baba Beni Okula Gönder’ gibi hem kamunun hem özel sektörün desteklediği programlar desteklenmelidir” sözlerini kullandı.

SİZİ BU YOLDA YILDIRMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ OLACAKTIR

“Başarıya giden her yol bir mihenk taşıdır” diyen Yurdakul, “Başarmak için sürekli soru sormak gerekiyor. Ben buraya geldiysem sürekli soru sordum. Birçok başarmış kişinin hep ilk söylediği şey, ‘kararlı olmak.’ Bir hedefiniz olsun bu yolda: hep kararlı olmak. Asla vazgeçmeyin! Sizi bu yolda yıldırmak isteyen çok kişi olacaktır. Bunlara asla izin vermeyin. Başarmak o hedefin son noktası değildir. O hedefe giderken attığınız her adım, o her mihenk taşı birer başarıdır. Başarı ayrıca başkalarının görmediği, fark edemediği farklı olan şeyleri ortaya çıkarmaktır. Farklı olmanız gerekmektedir. Çünkü farklı ve vazgeçilmez olursanız siz o zaman çok başarılısınız. Herkesin gittiği yoldan gitmeyin farklı bir yolda gidin ki iz bırakın ve o yolda anılın muhakkak başarıda dürüst olmalıyız. Bunların yanında başarısızlıkta olacak. Her kaybettiğiniz şey size tecrübe olarak geri dönecektir” ifadelerine de yer verdi.Program sonunda MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul’a Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak tarafından plaket takdim edildi. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)busabahmalatya.com