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Kadınlar Günü’nde toprağa verildi

Kütahya’da dün bir binanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden Kader Mustafaoğlu (22), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de toprağa verildi.Olay dün Kütahya Meydan Mahallesi Aldede Sokak’ta yaşandı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla...

Kadınlar Günü’nde toprağa verildi

Kütahya’da dün bir binanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden Kader Mustafaoğlu (22), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de toprağa verildi.Olay dün Kütahya Meydan Mahallesi Aldede Sokak’ta yaşandı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla...

08 Mart 2018 Perşembe 14:28
Kadınlar Günü’nde toprağa verildi

Kütahya’da dün bir binanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden Kader Mustafaoğlu (22), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de toprağa verildi.

Olay dün Kütahya Meydan Mahallesi Aldede Sokak’ta yaşandı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Kader Mustafaoğlu, 6. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Beton zemine düşen genç kız, ağır yaralanarak Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen DPÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğrenimini sürdüren genç kız kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi bugün Eskişehir’e getirildi. Müftü Nizameddin Şahin Camii’nde kılınan cenaze namazına Kader’in akrabaları ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Genç kız gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta defnedildi.
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