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Kadınlar ekonomide heryerde

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ticaret yapan kadınlar, ’’Kadınlarımızın önünü açsınlar. Ekonomi daha fazla büyür’’ dediler.Akçakoca’da terzilik, çeyizcilik, lokantacılık, çiçekçilik ve siyaset yapan kadınlar, 8 Mart Dünya...

Kadınlar ekonomide heryerde

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ticaret yapan kadınlar, ’’Kadınlarımızın önünü açsınlar. Ekonomi daha fazla büyür’’ dediler.Akçakoca’da terzilik, çeyizcilik, lokantacılık, çiçekçilik ve siyaset yapan kadınlar, 8 Mart Dünya...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:17
Kadınlar ekonomide heryerde

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ticaret yapan kadınlar, ’’Kadınlarımızın önünü açsınlar. Ekonomi daha fazla büyür’’ dediler.

Akçakoca’da terzilik, çeyizcilik, lokantacılık, çiçekçilik ve siyaset yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü değerlendirdiler.

Akçakoca’da terzilik yapan Ayşen Kanber, 20 yıldır terzilik yaptığını dile getirerek, "Kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlarımızın ekonomiye katkılarını hiçe saymasınlar. Biz dimdik ayakta duruyoruz’’ dedi.

Çeyizcilik yapan Sahra Özsaraç, ’’Kadınlar üretken olmalı. Üreten kadın her şeyin üstesinden gelir. Yeter ki desteklensin’’ diye konuştu.

Kayınvalidesi ile birlikte Mancralı pide işletmeciliği yapan Sibel Yağlıoğlu, ’’Kaynanam ile birlikte çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Birbirimize destek oluyoruz. Kadınlar günü bir gün değil her gün olmalı’’ diye konuştu.

Lokanta işletmecisi aşçı Fatma Lokum, "Yıllardır lokanta işletiyorum. Kendi ellerimle ev yemekleri yapıyorum. Kadınlarımız üreten olduğu sürece ekonomimiz her zaman güçlü olacaktır. Üretmek her kadınımızın hakkı olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Çiçekçi Sevda Bal ise,işini severek yaptığını belirterek,’’Evde oturan kadınlarımız bile üretiyorlar. Kadınlarımız desteklemek gerekiyor. Ben insanları seviyorum ve işimi severek yapıyorum’’ dedi.

Siyasetçi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lauza Sarıca, kadınların ekonominin göz bebeği olduğunu belirterek, ’’Kadınlarımız her yerde olduğu gibi siyasette de olmalıdır. Bizler siyasette kadınlarımızın hakları için uğraş veriyoruz ve her zamanda vereceğiz’’ diye konuştu.

Lokantada yemek yedikten çıkan bir kadın ise, Kadın gününü erkeklere verelim diğer günler bizim olsun diyerek espride bulundu.
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