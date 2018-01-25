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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Personeline ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ farkındalık semineri verildi. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Personeline ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ farkındalık semineri verildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 14:23
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile sosyal güvenlik kurumunun koordinesinde Ocak 2018 de 81 İlde düzenlenen farkındalık semineri Malatya ASP il müdürlüğü konferans salonunda’ da düzenlendi. Düzenlenen farkındalık seminerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Malatya SGK İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat ve personeller katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Kadına Yönelik Şiddet, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun da ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir” diye konuştu. Malatya SGK İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat ise, "Bu seminerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Kadın toplumumuzda çok önemli bir yere sahiptir, gerek çalışma hayatımızda, gerek ailemizde hepimiz bir annenin evlatlarıyız anne kadın demektir” şeklinde konuştu. 


Açılış konuşmasının ardından Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Berna Bal Oğuztürk tarafından kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ile bağlı kuruluşları şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevi hizmetleri hakkında bilgi verdi. busabahmalatya.com 
 

İHA

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